NBA副總裁、前華裔體操選手接掌美國體操協會　盼解決性醜聞風波

▲ 梁莉莉在體育管理相關領域有豐富經驗。（圖／翻攝自USA Gymnastics推特）

國際中心／綜合報導

美國體操協會（USA Gymnastics）21日宣布，現任美國國家籃球協會（NBA）副總裁、前華裔體操運動員梁莉莉（Li Li Leung，音譯）被任命為新任總裁兼執行長。董事會對體操界成員進行廣泛調查，了解各個候選人的資格與特質後，做出此一決定。

董事會主席卡森（Kathryn Carson）對此表示，「莉莉獨特的商業技能、管理經驗和對體操的熱愛，使她非常適合在這個關鍵時刻領導我們。她在過去20多年的體育產業和管理生涯中，展現出強大的領導、組織和溝通能力，在體操方面也有很深的基礎，進入大學體操隊以前便參加過高水準的比賽。很高興莉莉成為我們的新任總裁及首席執行長，董事會期待支持莉莉實現她的願景，以改變及加強我們的組織與文化。」

45歲的梁莉莉2015年4月起擔任NBA副總裁，負責建立、領導、談判和管理與全球主要合作夥伴間的關係，同時參與籃球運動管理機構「美國籃球協會（USA Basketball）」的事務，此前則是全球體育管理公司Helios Partners的董事總經理。她白手起家，管理該公司在中國和倫敦的辦事處，同時負責歐洲和亞太地區新興市場的全球擴張策略。

梁莉莉的體操生涯從7歲開始，參加過許多競賽，曾是國家少年訓練隊的一員，代表美國參加了1988年泛美少年運動會。在她擔任密西根大學體操隊隊員的4年期間，這支隊伍贏得了數個冠軍，並參加了全美大學體育協會錦標賽。她將在完成手中NBA相關工作以後，於3月8日上任體操協會總裁兼執行長，常駐位於印第安納波利斯的協會總部。

▲納薩爾已被判刑。（圖／路透社）

前國家體操隊隊醫、密西根大學校醫納薩爾（Larry Nassar）藉職務之便，長年性侵逾350名體操選手，事件爆發後被判300年監禁。體操協會領導階層隨即被爆長期漠視受害者的指控，知情不報，否則早就可以制止納薩爾危害更多選手，因此深陷管理危機，梁莉莉也已經是近2年來的第4名領導者。

梁莉莉發表聲明指出，得知性侵事件後，她感到沮喪及憤怒，而為受害者的要求尋求解決方案，是她的優先要務。《世界日報》則報導，梁莉莉上任後的首要任務應是阻止美國奧委會取消體操協會的國家認證資格。