菸蒂釀禍！印度航空展停車場大火　至少100輛車遭毀

▲印度航空展旁停車場大火。(圖/翻攝自Twitter/@Imvirusaini)



國際中心/綜合報導

印度班加羅爾正舉行2019年航空展(Aero India 2019),不料23日場外停車場卻驚傳大火,一路蔓延至少上百輛車遭波及。消防人員推斷,起火原因恐是有人在停車場旁的草叢丟擲菸蒂造成。目前火勢已經受到控制,航空展雖暫時停止,但未受到嚴重影響,參展飛機也無損壞。

在航空展會場耶拉漢卡空軍基地(Yelahanka Air)附近的停車場23日早上突冒出大火,因周圍都是草地,導致火勢迅速蔓延。目擊者指出,當時突然冒出陣陣濃煙,大家以為是在燃燒垃圾,結果煙霧突然變大才驚覺是火災。

當地消防員表示可能是尚未熄滅的香煙被扔到草叢中,加上乾草和強風,才讓火勢迅速蔓延。據估計,約有100多輛車遭到燒毀,也有一名消防員在救火時遭玻璃割傷,所幸無嚴重傷亡傳出。

Vehicles got fire at parking area of #AiroIndia show at Yalahanka. Fire fighters On the spot.@DGP_FIRE @SunilagarwalI @KarnatakaVarthe pic.twitter.com/5YAk2izsDx