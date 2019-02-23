菸蒂釀禍！印度航空展停車場大火　至少100輛車遭毀

▲印度航空展旁停車場大火。（圖／翻攝自Twitter／@Imvirusaini）



國際中心／綜合報導

印度班加羅爾正舉行2019年航空展（Aero India 2019），不料23日場外停車場卻驚傳大火，一路蔓延至少上百輛車遭波及。消防人員推斷，起火原因恐是有人在停車場旁的草叢丟擲菸蒂造成。目前火勢已經受到控制，航空展雖暫時停止，但未受到嚴重影響，參展飛機也無損壞。

Fire at Aero India 2019: 100 cars gutted - latest updates



(Video Source: Karnataka Fire Dept) https://t.co/D5YbbtfCJK pic.twitter.com/GJkDQZ6rmq — DNA (@dna) 2019年2月23日

在航空展會場耶拉漢卡空軍基地（Yelahanka Air）附近的停車場23日早上突冒出大火，因周圍都是草地，導致火勢迅速蔓延。目擊者指出，當時突然冒出陣陣濃煙，大家以為是在燃燒垃圾，結果煙霧突然變大才驚覺是火災。

當地消防員表示可能是尚未熄滅的香煙被扔到草叢中，加上乾草和強風，才讓火勢迅速蔓延。據估計，約有100多輛車遭到燒毀，也有一名消防員在救火時遭玻璃割傷，所幸無嚴重傷亡傳出。

Vehicles got fire at parking area of #AiroIndia show at Yalahanka. Fire fighters On the spot.@DGP_FIRE @SunilagarwalI @KarnatakaVarthe pic.twitter.com/5YAk2izsDx — Karnataka Fire Dept (@KarFireDept) 2019年2月23日

本月20日開始的2019印度航空展，吸引全球各地航空迷目光，而印度第一款自行研發的戰鬥機光輝戰機（Tejas Mk 1）也在場中首次公開亮相。所幸火災煙霧僅讓展場暫停1小時，並無造成任何損害。