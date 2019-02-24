中國承諾額外採購1000萬噸美大豆　川普計劃3月見習近平

▲中國承諾額外採購1000萬噸美大豆。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中美新一輪經貿談判已延長至美國當地時間24日，美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴會面時表示，除了考慮延長下月1日的談判限期外，也希望與中國國家主席習近平見面。有外媒引述消息，雙方在強迫技術轉移等結構性改革問題仍有相當大的分歧，不過中國同意向美國購買總價達1.2兆美元（約新台幣36兆元）產品；美國農業部長帕度（Sonny Perdue）則表示，中方承諾額外購買1000萬噸美國大豆。

川普表示，此次談判有進展且中美關係良好，有機會達成協議的話願意延長原定3月1日的休戰期限，但目前不清楚雙方能否達成協議。他也透露，下（3）月可能在海湖莊園（Mar-a-Lago）和習近平碰面。

BREAKING: In Oval Office meeting today, the Chinese committed to buy an additional 10 million metric tons of U.S. soybeans. Hats off to @POTUS for bringing China to the table. Strategy is working. Show of good faith by the Chinese. Also indications of more good news to come. — Sec. Sonny Perdue (@SecretarySonny) 2019年2月22日



劉鶴則說，從中方來看，達成協議的機會相當高。他在會中讀出習近平給川普的親筆信，形容談判有進展，希望兩國官員努力達成協議。據悉，中國在這次談判作出貨幣和購買美國貨問題讓步，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）透露，雙方在貨幣議題達成協議，中方同意穩定人民幣匯率，不會進行競爭性貶值以增加中國貨出口，不過中美官員拒絕透露詳情。

外媒也指出，中國承諾向大額購入美國貨；帕度在推特說北京會額外採購1000萬噸美國大豆。資料顯示，此批量相當於中國2017年美國大豆入口量的三分之一。不過美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）分析，中美在強制技術轉移等議題取得重大進展，但仍有「好幾個非常大的障礙」。

▼中國國務院副總理劉鶴（左）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer，右），中為川普。（圖／路透社）

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也說別開心得太早。消息人士透露，談判的代表團在強迫技術轉移、國企補貼、保護知識產權等結構性改革議題仍有歧見；倘若兩國達成框架協議，需額外3至6個月訂立細則，而且雙方在執行機制仍未有共識。