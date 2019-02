中國承諾額外採購1000萬噸美大豆　川普計劃3月見習近平

▲中國承諾額外採購1000萬噸美大豆。(圖/達志影像/美聯社)

記者朱世凱/綜合報導

中美新一輪經貿談判已延長至美國當地時間24日,美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴會面時表示,除了考慮延長下月1日的談判限期外,也希望與中國國家主席習近平見面。有外媒引述消息,雙方在強迫技術轉移等結構性改革問題仍有相當大的分歧,不過中國同意向美國購買總價達1.2兆美元(約新台幣36兆元)產品;美國農業部長帕度(Sonny Perdue)則表示,中方承諾額外購買1000萬噸美國大豆。

川普表示,此次談判有進展且中美關係良好,有機會達成協議的話願意延長原定3月1日的休戰期限,但目前不清楚雙方能否達成協議。他也透露,下(3)月可能在海湖莊園(Mar-a-Lago)和習近平碰面。

BREAKING: In Oval Office meeting today, the Chinese committed to buy an additional 10 million metric tons of U.S. soybeans. Hats off to @POTUS for bringing China to the table. Strategy is working. Show of good faith by the Chinese. Also indications of more good news to come.