大陸情勢報告　陸委會：加大對台作為、打壓我國際空間

▲陸委會發佈2018年第4季大陸情勢研判報告。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者魏有德／綜合報導

陸委會發佈2018年第4季大陸情勢研判報告，報告指出，習近平於「告台灣同胞書」40周年紀念會提出「習五條」，後續將加大對台作為，並持續在國際上以「一個中國原則」矮化臺灣，打壓我國際空間。

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

報告從大陸內部情勢、港澳情勢、軍事動態及區域安全、對外關係及對台工作等五點進行分析。在對台工作上，報告稱，習近平於「告台灣同胞書」40周年紀念會提出「習五條」，強調「兩岸同屬一中、共謀統一」的「九二共識」，提出探索「一國兩制臺灣方案」等五點主張，顯示中共後續將加大對台作為。

對於經濟層面及中美貿易戰，報告指出，中國大陸2018年GDP成長率為6.6％，創下改革開放以來新低，多數國際機構、投行預測2019年陸GDP成長率為6 %-6.4%。中方陸續修訂市場准入負面清單、保障智慧財產權、外商投資法等相關規定，營造美中經貿談判友善氛圍。

▲ 陸委會主委陳明通 。（圖／記者屠惠剛攝）

對於兩岸情勢，報告中強調，中國大陸控制非洲豬瘟疫情資訊，使防疫工作難以推展，國台辦稱疫情不適用兩岸農產品檢疫檢驗合作協議，拒向我方通報。台灣九合一選舉及公投後，陸國台辦強調續走兩岸關係和平發展的道路，歡迎更多縣市參與兩岸城市交流合作，各地方省市續推31項措施強化對台優惠等。

報告提到，中共持續在台海議題及台美互動上向希望美方恪守一中、三公報及妥處涉臺問題的立場；另發布報告點名66家外國企業網站錯誤標示台灣，持續在國際上以「一個中國原則」矮化台灣，打壓我國際空間。

