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台南立委補選掀水果戰！謝龍介轟郭國文：何時幫農漁民賺大錢？

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▲▼郭國文、謝龍介。（合成圖／記者林悅翻攝）

▲郭國文、謝龍介。（合成圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

距離台南立委補選不到一個月，參選人郭國文和對手台南市議員、立委補選參選人謝龍介，為農產銷中政策槓上。郭國文指謝龍介稱要賣水果到中國是一場騙局，謝龍介則回嗆，「民進黨何時幫農漁民或台灣人民賺過大錢？」

郭國文21日偕《水果政治學》作者焦鈞以及農委會前副主委李退之開記者會，針對連日來謝龍介一再炫耀的大陸訂單加以抨擊，批評謝龍介日前南下到高雄與馬英九宣稱，台灣鳳梨成功銷往大陸最大超商連鎖店「百果園」，質疑這怎麼會是正常出口銷售？。

郭國文認為，貨要出的去，單價當然也要盡量高，這都需要農民與農政單位長期的努力，並不能寄望特定國家的政治採買，雞蛋不能放在同一個籃裡，台灣的農產更要放眼世界的市場，而不是針對特別國家出口，遺憾地表示拼經濟不應該是3億、5億漫天叫價。

郭國文說，「我們需要的是內外銷市場兼具，穩定且多元的出口訂單，不是依賴單一中國給的政治訂單，強調「貨要出去，但不是賣一時，而是要拼永續！」

▲台南市立委補選參選人郭國文、〈水果政治學〉作者焦鈞以及農委會前副主委李退之，一同針對連日來台南市議員謝龍介，一再炫耀的中國訂單加以抨擊，拼經濟不應漫天叫價。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立委補選參選人郭國文開記者會批謝龍介，一再炫耀中國訂單，拼經濟不應漫天叫價。（圖／記者林悅翻攝）

針對郭國文指控，謝龍介回應，人民用自己的力量到對岸銷售自己的農漁產品，郭國文說這是「不正常的出口銷售」，他反問郭國文，幫農漁民用正常出口銷售了多少農漁產品？民進黨政府又用正常出口幫農魚有銷售多少農漁產品？「民進黨新潮流執政以來，只會推出錢坑建設案從老百姓口袋掏錢債留子孫，何時幫農漁民或台灣人民賺過大錢？」

謝龍介說，投入第2選區立委補選，若當選，不會像郭國文出一張口來拼正常銷售，他將會利用僅剩的8個月時間，跟隨韓國瑜，全力幫農漁友「貨出的去錢進的來」，農漁民的困境只能一步一步的解決，但只要往外邁出大步，就有希望。

▲前總統馬英九與台南市立委補選參選人謝龍介，一同出席鳳梨裝櫃首航記者會，馬英九說農民高興，他就高興。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前總統馬英九與台南市立委補選參選人謝龍介，一同出席鳳梨裝櫃首航記者會，馬英九說農民高興，他就高興。（圖／記者林悅翻攝）

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