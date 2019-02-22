快訊／索討16年前車禍賠償　幼子驚恐目擊父遭開山刀破肚命危　

▲鳳山新富路發生兇殺案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市清晨六點十分驚傳兇殺案，兩名男子當街爭吵，但就在爭吵過程中，其中一方拿出預藏的開山刀就刺向另外一名男子，男子被刺到腹部後當場倒地，血流不止！警消趕到現場救援時，身中刀傷的男子已經沒有呼吸心跳，被送往醫院救治，而行兇的男子被制伏逮補。

▲鳳山新富路發生兇殺案，嫌犯當場被逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解雙方疑似因為一起16年前的車禍，林姓兇嫌這兩天都來到被害人住家樓下理論要爭討賠償費用大約12萬，但沒想到就在清晨的時候，雙方又再度吵了起來，吵架聲音驚動了鄰居，鄰居也出來了解，但是沒想到一走出家門，就看到林姓兇嫌拿出預備的開山刀刺向陳姓被害人的腹部，鄰居立刻拿起棍棒將這名兇嫌壓制，而獲報趕到現場的員警順利將人逮捕，目前這名林姓嫌犯已經被送往派出所偵訊。

▲鳳山兇殺案，被害人妻子（圖右）哭喊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但由於林姓嫌犯是在陳姓被害人家門口堵人，所以當時整個兇殺過程，陳姓被害人的老婆與一雙兒女都在樓上目前，當場嚇到說不出話來，而見義勇為的鄰居聽到樓下有爭吵聲，也是立刻趕下來，拿出棍棒大聲斥喝：「你不要再砍了」，嫌犯因為這一句話立刻將刀子丟下，鄰居看到機不可失，立刻衝向前將人壓制等候警方到來。

▲鳳山新富路發生兇殺案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）