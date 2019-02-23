▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京去年遷出780戶企業 科技推廣應用服務業企業佔​​三成

北京遷出市外企業共計780戶，其中內資企業766戶、外資企業14戶，戶均註冊資本1.15億元（人民幣）。遷出企業中，科技推廣和應用服務業企業佔​​三成；超四分之一遷往津冀地區。 （中新社）

《江西》重點項目紛紛落戶 江西省物聯網產業規模超500億元

鷹潭（江西）物聯網平台、產業雲平台開通，投資30億元（人民幣，下同）的智能穿戴和物聯網終端產品項目落戶南昌；隨著一批重點項目落戶，平台進入井噴期，物聯網產業鏈迎來新機。截至去年底，全省已有物聯網企業320多家，物聯網產業主營業務收入超過500億元。（中新社）

《遼寧》遼寧省（中）直企業可申請穩崗補貼

日前，遼寧省就業和人才服務中心下發了關於開展2018年度省(中)直企業穩崗補貼申報工作的通知，符合條件的企業首先要登錄穩崗補貼實名制信息系統進行網上申報，申報時間截止至3月31日。（中新社）

《廣東》廣東自貿區將為港澳人才定做區內便利執業相關辦法

廣東省自貿辦指出，廣東省人民政府22日印發了《支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施分工方案的通知》 (以下簡稱《通知》)，授權廣東自貿試驗區製定相關港澳專業人才執業管理辦法。（中新社）

▼廣東省。（圖／CFP）

《四川》牽手12家金融機構 成都15個重點項目意向融資金額超1500億元

2月22日召開的成都市重點項目融資促進會上，國家開發銀行四川省分行等12家金融機構分別與成都市15個重點項目簽訂融資意向協議，意向金額達1514.95億元（人民幣）。（新華網）

《重慶》重慶將預算安排與監督檢查績效評價掛鉤

重慶市財政局指出，市政府日前印發《市級預算安排與監督檢查和績效評價結果掛鉤辦法》，將審計結果、績效評價結果、監督檢查考核結果與部門預算、轉移支付、政策和項目預算掛鉤，一次性獎罰額度最高2000萬元（人民幣）。（新華網）

《北京》一二線城市二手房價1月環比均跌0.1%

國家統計局22日發布的數據顯示，4個一線城市和31個二線城市二手住宅銷售價格環比均下降0.1%。值得注意的是，大理新房二手房漲幅領漲全國。其中，大理新房環比上漲2%，大理二手房環比上漲1.6%。（新華網）

《上海》金山十三個產業項目集中開工

金山區日前舉行產業項目集中開工暨上海臨港金山先進製造業基地二期項目奠基儀式，臨港金山先進製造業基地二期、花王（上海）化工、信達藥業等13個產業項目集中開工，畝均投資強度616萬元（人民幣，下同），預計畝均產值904萬元。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）