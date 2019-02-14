「脖子大傷口」甲狀腺出問題坐博愛座　她被阿桑狂罵忍痛反擊：key係啦

▲原PO出脖子上傷口的照片，可見傷口上還貼著膠帶和紗布。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「我要奉勸各位看起來身強體壯的年輕人千萬不能坐博愛座…」一名女網友發現甲狀腺出問題看醫生，搭公車因脖子上的傷口還是很痛所以坐博愛座，卻被一名阿桑羞辱，她下車前站到對方面前用台語反擊。她感嘆，「在台灣設立博愛座根本比什麼皇帝龍椅還偉大」。

原PO今天（14日）在「爆怨公社」臉書社團還原事發經過，她說，阿桑整路都在罵她不懂得禮讓老人，還不斷搖頭說她沒救了，「我強忍傷口疼痛不想理她，結果愈來愈過分，給我愈罵愈大聲。」

原PO表示，最後大抓狂走到對方面前，用台語罵「對啦，禮讓老人，妳是沒看到我脖子傷口這麼大是不是？妳最好保佑妳身體健康呷百二！永遠不會破病！讓妳這種人坐？讓妳key係啦（台語，指去死啦）！」

▼博愛座時常引發爭議。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

原PO無奈說，阿桑還跟她在同一站下車，過馬路時，「她老大公主還狂瞪我，一直碎碎唸我幹嘛這麼兇、是在對她兇啥咪。」她感嘆，「奉勸各位青壯年人士有任何微恙都千萬不要坐博愛座哦，博愛座都是要讓給這種為老不尊的老人坐的，在台灣設立博愛座根本比什麼皇帝龍椅還偉大，O蛋！」

對此，許多網友留言，「有些老人很奇怪，看到博愛座就承認自己是老人，平時叫他們老人還會罵人欸，到底…」、「倚老賣老的老人，根本不想禮讓」、「我之前懷孕7個月，冬天穿很寬鬆很厚坐博愛座，被一個健壯奔跑上車的老人指著說，『這是博愛座不是給年輕人坐的』，要我起來」。