老公下班幫買高麗菜3顆100元　妻回家一看：是我眼睛業障重？

▲原PO的老公把福山萵苣錯當成高麗菜。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名人妻22日在臉書「爆廢公社」PO文聲稱，交代老公下班幫忙買高麗菜回家，沒想到桌上放的竟然是一顆福山萵苣（俗稱大陸妹、大陸A菜），讓她覺得好氣又好笑。網友們也覺得很神奇，雖然會幫忙分擔家事的老公很好，但能認錯這兩種菜也是很不簡單，「哈哈哈，這跟我印象中的高麗菜長得不一樣。」

原PO提到，老公答應下班回家要幫忙買高麗菜，期間還打電話來訊問「高麗菜3顆100元，要買多少」，她想光是1顆就可以吃很久，3顆實在是太多了，於是回答買1顆就好，沒想到回家一看，桌上放的卻是一顆又綠又白的福山萵苣，當下都要懷疑是不是自己眼睛業障重。

請繼續往下閱讀...

▲賣場販售的高麗菜。（示意圖／記者曾婉婷攝）

這位人夫的逗趣行為很快引起網友熱烈討論，大部分的人都覺得很不可思議，「哈哈哈，這跟我印象中的高麗菜長得不一樣」、「是高麗菜的表妹嗎？」、「等等，3顆100元太貴了啦」、「下次還是不要叫他買，以免血壓升高」；還有網友分享自家奇葩丈夫的事跡，「沒事，我老公之前看到柳丁切片，還問我這個檸檬要加在哪裡」。

其實，俗稱大陸妹的福山萵苣去年11月才獲得正名，由於這種菜吃起來口感脆甜，小吃攤、火鍋店或是民眾自己煮都會經常購買，早期大多是從大陸引進，加上當時剛好有一波大陸配偶嫁來台灣的風潮，才會出現「大陸妹」這樣帶有歧視意味的稱呼。農委會近年來考量到陸配們的感受推動正名行動，同時呼籲店家在菜單上改以福山萵苣或大陸A菜標示。