侯友宜腰傷缺席　柯文哲遠赴瑞芳：本想在市區找地方開會

記者陳家祥／台北報導

雙北首長會議23日在瑞芳高工舉行，本規劃雙方首長都出席，沒想新北市長侯友宜在會議開始前夕突然傳出腰傷復發不克出席。對此，柯文哲僅表示，本來在是說在市區找個地方開會，侯友宜說不行，要到東北角、北海岸去觀光，所以今天就特別台北海岸，也順便看看新北市在北海岸風景點的營造。

柯文哲致詞開場便笑說，站在這最先看到是饒慶鈺（前北市府參議、現新北市秘書處長），因為很熟悉。接著，柯文哲說，雙北合作平台從2015年開始到現在3年多，因為首都生活圈很多業務本來就要互相協調，局與局之間可以互相協調，但是討論到一個程度，透過正式平台能確認簽約，總是好的。

「在過去這段時間，透過雙北合作交流平台，我們討論過122個合作方案，已經解決掉87個，現在還有35個案子還在推動中。」柯文哲說，過去比較大的合作案子像1280元交通月票，因為首都生活圈交通是合在一起的，1280的推動不可能只有北市單獨推動。

此外，像翡翠水庫的水一半是新北在用、一半北市在用，而水庫在新北可是管理權在台北，這很多都是需要事先協調看怎麼處理，例如，雙北圖書館一卡通用、殯葬設施合作計畫、跨區災害通報等。

柯文哲表示，過去很多成功重大事項透過雙北交流平台做成功，還有很多要繼續推，包括大量傷患機制，雙北地區10家醫學中心，9家在台北市2家在新北市，遇上大量傷患的時候要啟動救治機制時，兩市一定要合再一起，因為大部分醫療能量還是在台北市，可是人口市新北是比台北市多。

「北市下個月有智慧城市論壇，新北市是重要夥伴，還有一個行動天文館。」柯文哲說，總之過去很多成功案例，那將來現在還在進行中還在推，也希望透過雙北交流合作平台，讓很多事情能繼續通行，畢竟首都生活圈很多要合在一起討論不然沒辦法。

柯文哲也表示，本來在是說在市區找個地方開會，侯友宜說不行，我們要到東北角、北海岸去觀光，所以今天就特別台北海岸，也順便看看新北市在北海岸風景點的營造，不過明天是台北燈節閉幕，陽明山花季也要開始 一樣，士林官邸在鬱金香展，一樣，我到這來參觀旅遊，也歡迎你們來台北觀光消費一下，互相交流。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）