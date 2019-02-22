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被退貨的網購商品怎麼處理　他跳出來解答「看廠商的良心」

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▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲收到網購商品時，許多人通常會徹底檢查一番，看看有沒有被拆過的痕跡，就怕拿到上一個人退貨的東西。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

消費中心／台北報導

網路購物有7天鑑賞期，只要商品無損完整，不滿意可退貨，但有網友在Ptt上發文提出疑問，網購商品退回後還能繼續正常賣嗎，結果釣出一名與線上通路合作的廠商解答，他說其實要看廠商的良心，而最糟的就是把退的貨重新包裝後當新品賣，「一次又一次直到倒霉鬼買到不退貨」。

網購雖然便利但爭議也多，不少人就發生過拿到的商品有明顯被拆開過的痕跡，甚至是使用過，Ptt多名網友以自身經驗分享提到，像是在網路上買到一支被啟用過的手機、運動手環有使用紀錄沒刪除、買滑鼠結果序號已經被註冊了，業者把上一個人退的貨再寄出，最後讓人買了一肚子氣。

至於網購平台如何處理被退回的商品，針對網友的疑問，一名廠商跳出來說，他自己合作的網購平台不會干涉東西退貨以後怎麼處理，一切都是看廠商良心，好的廠商是定時做福利品出清，或是當作展示品、教學機給通路使用；爛的廠商是重新包裝後再丟回去。

他也提到自己的處理方式，會把退貨的產品分門別類，若是太誇張違反鑑賞標準就提出申訴求償，一般拆封看看就退貨的則是拿來當活動贈品、送給親友，或是不定期送給版友當回饋，而沒拆封的退貨反倒是大宗，這種沒拆封的退貨經過仔細檢查後，當然還是計入正常庫存繼續販售。

不過做為一名廠商，他也忍不住有話要說，「身在台灣很幸福，消費者不用負擔任何責任，在很多國家包括中國，無條件退貨都是消費者要付運費的」，由於不論哪種退貨，所有費用通通要廠商自行吸收，「所以請別再隨便退貨了好嗎？」

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關鍵字：網購,退貨,福利品,出清,網路購物

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