PChome網購低調黑咖啡杯　貨到送來卻是黑色激情飛機杯

▲網友在PChome網購咖啡杯，貨到開箱一看，送來的卻是飛機杯，讓她覺得好笑又無言。（圖／網友授權提供）

生活中心／台北報導

網路購物偶爾會發生寄送錯商品的情況，一名女網友在「記憶八德」臉書粉絲團發文分享日前遇到的超扯網購經驗，同時附上揀貨單明細證明，明明下單買的是「咖啡杯」，貨到開箱後卻尷尬了，送來的竟變成情趣用品「飛機杯」，讓她大喊真是瞎到爆了！

該名網友發文提到，「有沒這麼瞎的網購出貨，網購咖啡杯來飛機杯，明明有多道檢查還可以出這種貨到客戶家中，佩服到五體投地」，為避免讓人誤會，原po特地把揀貨單明細一併附上，讓大家看個清楚，她當時在網路上購買的商品確實是「隨手提保溫咖啡杯低調黑」，沒想到網購業者搞烏龍，最後寄來的卻是「重覆使用空氣飛機杯黑色激情型」。

網友表示，她是從PChome下單購買兩樣商品，20日早上到超商取貨後，先打開其中一件包裹，想看訂購的咖啡杯長怎樣，但外頭有氣泡紙包裝難辨識，只是光從外觀就覺得不太像咖啡杯，當時心想「難道是不一樣的咖啡杯」，沒想到一拆開查看商品名稱寫著飛機杯，讓她瞬間尷尬。

「第一次發生這樣的事，覺得好笑又無言，應該是最後揀貨不小心放錯」，她後來也把這件事告訴朋友，惹笑了大家，有人開玩笑說「這是偽裝成飛機杯的咖啡杯」，另有人建議她可以轉送給男性朋友。最後PChome客服向她表示會派專人做後續退換貨處理，而網購業者出錯，除了道歉，沒提到有其他補償。