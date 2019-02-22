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蝦皮購物Lenovo超級品牌日　Ideapad 330最高省10500元

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蝦皮購物「Lenovo超級品牌日」　Ideapad 330最高省10,500元（圖／業者提供）

▲潮型效能款Ideapad 330獨家價只要19,990元，搭配刷卡折扣各項優惠，最高省超過萬元。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

已經開學、開工一陣子了，3C筆電買氣持續發燒，網購業者推估來自於年終及紅包經濟的帶動。搶攻這波換機潮，有電商趁勢推出Lenovo超級品牌日，主打全館下殺76折起、天天滿額輸碼享88折、10%回饋無上限、刷卡滿額最高現折2,000元、累積消費享iPhone XR加碼回饋禮等優惠。

蝦皮購物觀察，2月站上3C訂單較前月成長超過3倍，尤其2月為筆電採購旺季，除了延續以往的輕薄、好攜帶，今年消費者也開始注重高效能、高娛樂設備以及窄邊框設計等特質。

針對學生、上班族及電競玩家等不同需求，蝦皮購物推出期間限定Lenovo超級品牌日，即日起至2/26，全館下殺76折起，筆電、平板、桌上型電腦、螢幕等全系列商品有好康優惠，包括熱銷冠軍機款IdeaPad 720S 14吋原價40,990元，特價26,990元；IdeaPad 14吋新一代輕薄機不到8,000元，再送無線鍵鼠組/後背包二擇一；Legion Y530搭載Intel 第八代處理器殺破萬元，潮型效能款Ideapad 330原價25,990元，獨家價19,990元，搭配指定銀行刷卡最高現省10,500元，再享蝦幣10%回饋無上限。

蝦皮購物「Lenovo超級品牌日」　Ideapad 330最高省10,500元（圖／業者提供）

▲Lenovo Ideapad 720S 14吋。（圖／蝦皮購物提供）

此外，蝦皮購物表示，活動期間，凡消費滿額輸碼即可享88折優惠，最高折2,000元；刷指定銀行信用卡單筆消費滿額，結帳最高再折2,000元，雙重優惠合併現刷現省4,000元；刷玉山銀行、台新銀行信用卡分期0利率，指定銀行再享最高 1,500元現金回饋。購買筆電或單筆訂單破萬即贈無線鍵鼠組或電腦後背包，關注「Lenovo聯想官方授權品牌旗艦店」還有機會抽中筆電乙台。累積消費最高者，登記參加即有機會0元帶走iPhone XR、Nintendo Switch、Lenovo 聯想螢幕、蝦皮購物金等超過50項大獎。

東森購物網推出「買機皇不怕荷包失血」方案，活動於2/22起開跑，凡購買Samsung Galaxy S10系列機種‘　HUAWEI Mate 20pro、ASUS ROG Phone、ASUS ROG STRIX GL504GW旗艦電競筆電、ASUS ZenBook UX533FD旗艦輕薄筆電及MSI GF72 8rd系列電競筆電等皆享有回饋，除了送1,500點Line points，訂單登錄可抽4,188東森幣、消費即贈實付金額2%東森幣，刷星展卡滿26,000元再回饋2,200東森提貨券，總回饋價值高達8,888元。刷中信、花旗、台新、玉山等12家銀行信用卡，則是享12期無息分期。

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關鍵字：網購,蝦皮,Lenovo,3c,筆電,東森購物

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