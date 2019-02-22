惡母暴打3歲兒「頭撞地7下」…寫570字控：老公出軌痛毆她　網怒搜堵人

社會中心／綜合報導

新北市蘆洲傳出虐童影片曝光，一名媽媽疑似喝醉後，竟然動手打3歲男童的巴掌，甚至把兒子頭部扯去連撞地板，惡行被PO上臉書各大社團，還被網友肉搜住家地址，50名網友到現場要替男童討回公道。新北市警方調查，男童目前正與阿嬤同住，影片是今年1月所拍攝，已通報社會局。至於男童媽媽則在22日清晨於臉書上解釋，她遭丈夫出軌又遭屢次家暴，酒後情緒失控才會對兒子施暴。

男童母親於22日清晨4時18分在臉書上寫了570字回應，請網友們冷靜下來聆聽一個當媽的心聲，她跟大家一樣都希望有幸福的家，先前懷孕時，丈夫就出軌，還逼離婚，不承認小孩是他的，現在也還是一樣在外面有女人。事發當天，丈夫在外先拿酒瓶打她頭，再用拳頭施暴打她，她試圖要開車逃離現場，丈夫還試圖攔車抓她要繼續施暴，油門一踩要逃跑，不小心還撞到人。

▲蘆洲媽暴打3歲男童。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

「當天也到警局做了過失傷害的筆錄，後來回家全身都是傷。」母親傍晚準備晚飯給2個兒子吃，大兒子岀去幫媽媽買雞蛋與白飯，跑出去很晚才回家，她當下一直在陽台等候，擔心兒子會出事，大兒子回來後雞蛋全破掉，她本來很想發脾氣也都忍了下來。晚餐時，大兒子可以自己吃，她餵3歲的小兒子，吃飯吃到一半，小兒子把手上的碗打掉，飯掉了一地都是，一氣之下才對小兒子動手。

男童母親承認，因為被丈夫毆打、又在離家現場時撞到人，回家又因為大兒子買東西太晚回家，心裡層層壓力喝了酒，情緒管理不好，才會暴打小兒子，「打了小孩是我錯，但我並非真是壞媽媽……我的臉書上照片全是我帶孩子岀去的照片，並沒他爸的岀遊照，因為他爸只陪外面女人家裡都不管！」

▲蘆洲媽暴打3歲男童事件曝光，她在臉書上發表570字回應。（圖／翻攝自當事人臉書）

「在此希望大家冷靜點……我們夫妻目前談離婚中。」男童母親表示，小孩之前給爸爸帶，回來家中一個星期，小孩竟然反應爸爸與阿姨毆打他，身為媽媽的她也有錄下影片，「在此先跟各位當爸、當媽的人說聲抱歉……讓大家擔心這小孩了。」

蘆洲分局表示，家暴案件是由男童父親打電話報案，但員警上門時沒有看見爸爸本人，受理後也有帶小孩去驗傷，並且轉介社工介入處理、同時也有申請保護令，目前小孩已由社工協助安置在阿嬤家中。此外，根據知情人士表示，現在夫妻倆正在鬧離婚官司，爸爸疑似要爭奪兒子監護權，才會請友人曝光影片，詳細案情仍待警方釐清，22日上午也將傳喚男童的父母到案說明。

▲新北蘆洲傳虐童，警方到場找人，網友群聚怒討公道。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）