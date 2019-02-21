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快訊／台灣時間20：22北海道6弱強震！　深度30公里「北日本都有感」

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▲北海道強震。（圖／翻攝自日本氣象廳官網）

▲北海道在當地時間21日晚間21時22分發生強震。（圖／翻攝自日本氣象廳官網）

國際中心／綜合報導

日本北海道在當地時間21日晚間21時22分發生芮氏規模5.7地震，震央在北海道胆振地方中東部，整個北日本都有感。日本氣象廳表示，這次的地震震央位於北緯42.8度、東經142.0度處，目前暫於海嘯發生的可能。不少日本網友在推特發文表示「搖超大的」，也有台灣旅客在批踢踢實業坊留言說道「超搖，晚餐都要吐出來了」。

根據日本氣象廳資料，地震發生在當地時間21時22分（台灣時間20時22分），震央在北海道胆振，地震深度為30公里，最大震度為6弱。北海道厚真町測得震度6弱，札幌的震度達到5弱，北海道廣泛地區以及鄰近的青森縣、岩手縣、宮城縣都有震感。北海道新幹線在地震後已停駛，往來新青森至新函館北斗的列車則是暫停服務。

晚間北海道的這一震，讓當地電車停駛，札幌新千歳機場也傳出停電的消息。不少網友在批踢踢實業坊留言表示「差點要衝出飯店了」、「在計程車裡面感受強烈搖晃」、「在富良野感覺超搖，晚餐都要吐出來了」。

日本氣象廳採用獨特的震度分級制度，將地震強弱分為「震度0」、「震度1」、「震度2」、「震度3」、「震度4」、「震度5弱」、「震度5強」、「震度6弱」、「震度6強」、「震度7」共10個等級，其中「震度6弱」代表「站立有困難，未固定的大型家具可能移動或傾倒，門窗可能破裂、變形無法開啟，耐震性差的木造建築可能倒塌。」

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快訊／21：22北海道6弱強震！深度30公里「北日本都有感」

關鍵字：北海道,地震,日韓要聞,青森縣,岩手縣,宮城縣,札幌,新千歲機場

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