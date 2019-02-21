快訊／蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象局稍早宣布，今年第2號颱風「蝴蝶」增強為中颱，位在鵝鑾鼻東南東方海面上，未來是否影響台灣，還有待觀察。不過，由於今晚鋒面通過，北部、東北部及金、馬預測將有短暫陣雨或雷雨發生，局部地區甚至有較大雨勢，其他地區也可能有局部短暫陣雨。

氣象局觀測，截至21日下午2點為止，中颱「蝴蝶」中心位在北緯 6.50 度、東經 149.50 度，目前正以每小時21公里速度向西北西進行，中心氣壓 968 百帕，近中心最大風速每秒 33 公尺，瞬間之最大陣風每秒 43 公尺，七級風半徑 150 公里，十級風半徑 50 公里。

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▲「蝴蝶」路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

明日天氣部分，周五清晨鋒面通過影響，在北部、東北部及金門、馬祖地區預計將有陣雨發生，不排除有雷雨，局部地區將有較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨；白天冷氣團開始南下，北部及東北部天氣轉冷，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

周末23日、24日受大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫將下探12到13度，白天高溫也只有15到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度；迎風面的北部、東半部以及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

▲周末六日北台灣最低溫下探12度。（圖／記者季相儒攝）

未來一周的話，下周一（25日）冷氣團減弱，天氣仍稍涼，北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；下周二（26日）、下周三（27日）緩慢回溫，水氣減少，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，下周四（28日）至下周六（3月2日），台灣附近為偏東至偏南風環境，氣溫舒適至溫暖；東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲「蝴蝶」暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）