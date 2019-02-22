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冷氣團報到！北台灣「越晚越冷」下探13度　週末全台有雨　

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(22)日大陸冷氣團報到，北台灣轉濕冷、低溫下探14度，週末全台有雨，3千公尺高山有機會降雪。氣象專家吳德榮透露，北台灣越晚越冷，今夜都會區降至15度、沿海降至13度左右。

中央氣象局預報員王品翔表示，鋒面在今(22)日清晨通過之後，白天大陸冷氣團南下，北台灣高溫將剩下不到20度，低溫也僅有14度，感受偏濕冷，花東白天仍有短暫陣雨的機率，氣溫約20-26度，至於中南部在鋒面通過後為多雲、陽光露臉的天氣，高溫仍有28、29度，但夜晚低溫僅17度，日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

另外，蝴蝶颱風清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約3360公里之海面上，向西北西方向朝日本南方海面移動並持續增強，對台灣的天氣沒有直接影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(22)日「大陸冷氣團」逐漸南下，北台灣氣溫漸降、越晚越冷，今夜都會區降至15度、沿海降至13度左右。北部及東半部有局部雨。週六、日(23、24日)中部以北氣溫偏低、整天濕冷，沿海空曠地區將降至12、13度，都會區降至14至16度，要注意保暖。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

吳德榮表示，週六下半天至週日，降雨範圍擴展至中部、局部地區有較大雨勢，玉山、雪山降雪機率較高，合歡山則處在臨界條件(1度或0度)，是降雪？降水伴隨固態？都有可能，宜再觀察。南部雲量亦將增多、氣溫稍降、略受影響。下週一(25日)氣溫微升、北台灣仍濕冷；中部降雨漸歇，北部及東半部仍有局部雨。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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