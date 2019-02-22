　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

日本研究曝光！睡前飲食不變胖「還有4大好處」　網暴動：安心吃宵夜囉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲減肥,牛仔褲,腰圍,體重機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不管吃多吃少，「宵夜使人肥」是不少人的既定印象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

不少人認為睡前吃宵夜是萬惡的淵藪，但這項罪名可能正在隨著時間洗清。日本岡山大學醫療科學部在為期3年的研究後發現，睡前兩小時進食並不影響血糖水平及體重，加上外國網站「healthy simple life」先前發表的《5個你睡前應該吃東西的理由》，最後可以把吃宵夜整理出「4大優點」。

日本岡山大學醫療科學部日前在「BMJ Nutrition, Prevention and Health」發表指出，體重增加的原因在於「血糖水平高」。研究團隊在3年觀察了1573名來自日本西部的中老年人發現，就算睡前2小時內進食，也不會對血糖高低有太多影響，於是得出吃宵夜並非體重增加主因的結論。

▲救命食物---膳食纖維 90%民眾沒吃足。（圖／pixabay）

▲宵夜吃得適量和健康的話，對人體會更好。（圖／pixabay）

根據香港《新假期周刊》指出，睡前吃東西有這「4大好處」：

1. 穩定血糖改善失眠

空腹造成的低血糖狀態會妨礙睡眠，也會影響隔天的精神；相反地，睡前「適當進食」能穩定血糖，應付人體休息時的機制運作，並改善睡眠品質。

2. 強化減肥效果

人體感到飢餓時，首先消耗的是「蛋白質」，並不是「脂肪」，過量的蛋白質消耗會造成脂肪在體內的比例「相對上升」，不僅對減肥沒有幫助，還會很餓。

3. 幫助新陳代謝

處於睡眠狀態的人體仍在運作，並需要「燃料」進行新陳代謝，而睡前吃下肚的食物就成了「燃料」，幫助脂肪燃燒之餘，也能「抑制飢餓酵素」，不僅對減肥有一定程度的幫助，也會隨著時間改善身體機能。

4. 提升工作效率

飢餓感若延續到隔天起床，容易讓心情變得浮躁，加上睡眠品質不佳的關係，就可能導致工作效率下降。反之，睡前適當的進食有助於提升工作效率。

相關文章曝光後，網友對於內容的反應正反不一，不相信的網友表示：「肥宅藉口」、「重點是吃什麼吧」、「別想騙我吃消夜」、「我停止睡前進食後，半年內瘦了15公斤」；不過也有網友持正面看法，「看完文章馬上去買大雞排吃」、「只好吃控肉飯壓壓驚」、「太餓真的會睡不好」、「我睡前餓的話會吃一點東西，重點當然不能過量，這樣晚上真的會睡更好。」

ET快訊
即／內湖男倒臥路口！賓士車輾過「大片血跡四濺」命危無呼吸心跳
蘆洲惡母暴打3歲兒「頭撞地7下」…570字控：老公出軌痛毆她
快訊／16年前車禍起殺機　鳳山男遭開山刀當街破肚命危
中壢麻醉性侵女病人狼醫診所是凶宅！20年前櫃姐被殺慘死
快訊／蘆洲醉母扯男童頭撞地板　鄉民夜衝現場
蘆洲酒鬼媽抓兒頭撞地！直播破2萬人　警步槍到場

關鍵字：減肥,宵夜,消夜,飲食,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沒錢只好「身體力行」！ 2少年騎車沒戴安全帽　佛心警察這樣罰他們

日本研究曝光！睡前飲食不變胖「還有4大好處」　網暴動：安心吃宵夜囉

「川金二會」27日越南登場　蓬佩奧：北韓核武威脅減少　才鬆綁制裁

小鹿斑比對抗哥吉拉？別去找外星人，否則會被徹底毀滅

平均每天被騙1億！日本首都圈詐騙案件再攀高　嫌犯4成以上未滿18歲

自衛隊夜間緊急升空！北海道規模5.7強震　最大震度「6弱」

阿膠需求高　巴西驢子餓死頻傳恐絕跡

快訊／台灣時間20：22北海道6弱強震！　深度30公里「北日本都有感」

靈犬拉拉「親口」替主人鏟雪　網友大嘆自愧不如！

學生文件父母稱謂改「家長1＆2」　法國會提案修法引爭議

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

沒錢只好「身體力行」！ 2少年騎車沒戴安全帽　佛心警察這樣罰他們

日本研究曝光！睡前飲食不變胖「還有4大好處」　網暴動：安心吃宵夜囉

「川金二會」27日越南登場　蓬佩奧：北韓核武威脅減少　才鬆綁制裁

小鹿斑比對抗哥吉拉？別去找外星人，否則會被徹底毀滅

平均每天被騙1億！日本首都圈詐騙案件再攀高　嫌犯4成以上未滿18歲

自衛隊夜間緊急升空！北海道規模5.7強震　最大震度「6弱」

阿膠需求高　巴西驢子餓死頻傳恐絕跡

快訊／台灣時間20：22北海道6弱強震！　深度30公里「北日本都有感」

靈犬拉拉「親口」替主人鏟雪　網友大嘆自愧不如！

學生文件父母稱謂改「家長1＆2」　法國會提案修法引爭議

快訊／內湖1男子上班尖峰倒臥路口　遭賓士輾過命危

當媽最痛！林采緹生完7個月「身體這變化」讓她崩潰　網同感：真的沒救

iPhone好貴下不了手？蘋果、支付寶合推零利率貸款

房間傳來體重紀錄！空姐秒蒸發9萬1千元　曝光空少假扮警衛刪片

快訊／內湖男子倒臥路口！賓士車輾過「大片血跡四濺」命危無呼吸心跳

SBL／新球好滑！絕殺三分落空　梅奧：不是輸球的理由

離石虎家太近！台中鴻禧高爾夫球場擴建20公頃　環評12：2票打回

越晚越冷！冷氣團來襲北部下探13度　中南部日夜溫差近10度

網售400元兒童安全座椅你敢用？撞擊實測「兒童飛出車外」

京東結盟日本樂天　擴大「無人配送」合作

代民消災！台東天官堂元宵遶境　七爺「吃炮」火燒衣眾人急滅火

國際熱門新聞

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭..

科學家解出「微波葡萄」冒火焰謎..

韓航董娘飆罵菲傭15分鐘音檔曝..

即／20：22北海道6弱強震　..

日本研究曝光　吃宵夜「有4大好..

北海道規模5.7強震！自衛隊緊..

平均每天被騙1億！日本首都圈詐..

富婆遭綁架　屍體旁寫：老公不付..

AIT前處長：台灣人民要更有自..

乙武洋匡將再婚23歲混血正妹

大陸阿膠需求高　巴西驢子恐絕跡

蓬佩奧：北韓核武威脅減少　才鬆..

日本唐吉訶德認了！未來將到台灣..

他喝奶昔吸管卡卡　掀開驚見活老..

更多熱門

相關新聞

平均每天被騙1億！日本首都圈詐騙案件再攀高

日本警察廳21日公布數據顯示，日本去年因為「特殊詐欺」而遭詐騙的金額約為356億8000萬日圓（約99億2200萬台幣），平均每天有近1億日圓（約2800萬台幣）的損失，雖然整體金額比前一年少了38億日圓，不過在東京、琦玉和神奈川等首都圈中心的詐騙件數卻大幅增加。

即／20：22北海道6弱強震　網：搖超大

大學生搭帳篷睡地板「人工夜排」選課

1個月瘦5kg！3女星曝超有感減肥法

台滑雪團29人北海道發生連環車禍！

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

即／蘆洲酒鬼媽虐兒！公憤直播破2.6萬人

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

陳意涵產後12天崩潰！

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面