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丹東邊境交管+飯店取消預訂！傳金正恩搭「防彈火車」經廣州赴越

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▲▼ 外傳金正恩密訪北京，搭乘舊式綠色列車。（圖／路透社）

▲外傳金正恩將搭乘專用列車經由丹東前往越南。（圖／路透社）

國際中心／綜合外電報導

北韓領導人金正恩與美國總統川普27日起將在越南河內進行第二次高峰會談，有外媒報導，金正恩即將搭乘專用列車，經由中國大陸入境越南。據了解，丹東已經開始實施交通管制，此外，丹東中聯大酒店也從21日起暫停23日與24日的訂房，各種徵兆都顯示，金正恩將在近日經由中國大陸前往越南。

根據《韓聯社》報導，消息人士指出，為了參加27日、28日於越南舉辦的川金二會，金正恩可能會在23日搭乘專用列車，經由陸路從丹東入境中國大陸，途經廣州前往河內。也有一個說法是北韓會先將空車送往河內待命，而金正恩則會搭乘專機飛往越南與川普見面，等到川金會結束後，再從越南搭乘專用列車入境中國與習近平會面。

▲▼金正恩的專機「蒼鷹一號」。（圖／路透社）

▲北韓同時部署陸路與空路兩種交通方式，以聲東擊西。（圖／路透社）

另外一名不願具名的消息人士表示，平壤距離河內2700公里，如果搭乘飛機僅需3個半小時，但是火車則需耗費3天。北韓為了安全考量，可能會採用聲東擊西的方式，因此即使北韓列車已經駛抵丹東，也不代表金正恩或是其他同行高層也在車內。

《法新社》日前也引述越南消息人士的說法，數名北韓官員18日前往了與中國大陸接壤的邊境地區。消息人士說，「一支北韓官員團出現在諒山，他們是從河內搭車過去的。」朝日電視台則報導，有一團北韓官員出現在靠近中國邊境的火車站，並仔細調查了當地路況。由於諒山市沒有機場，因此外界猜測金正恩很可能透過鐵路或公路，以陸路方式取道中國進入越南。

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關鍵字：金正恩,川金會,川金二會,日韓要聞

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