北海道5.7地震釀電車停駛　札幌市民慘成「返家難民」

▲電車緊急停駛，導致許多民眾無法返家，只能在寒冬中排隊等待計程車。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本北海道21日晚間發生芮氏規模5.7地震，震央位於北海道胆振地方中東部，當晚札幌市營地下鐵馬上就宣布所有路線全面停駛，而JR也有載有乘客的列車被卡在軌道上動彈不得，各站剪票口都被無法回家的「返家難民」擠滿。由於不到半年，北海道又再度發生嚴重地震，且震央同為胆振地方，讓當地民眾不禁人心惶惶。

根據《朝日新聞》報導，許多民眾因為列車停駛無法返家，只好在車站外頭的公車站與計程車招呼站排起長長隊伍等候，甚至薄野的十字路口附近更出現數十公尺的人龍，只為了搭車返家。據了解，21日晚間札幌市區氣溫降至零下，因此市政府也決定，將全天開放連接JR札幌站周邊與鬧區大路的地下道，地下道長約520公尺，能夠從南北兩向步行穿越。

根據日本氣象廳資料，地震發生在當地時間21時22分（台灣時間20時22分），震央在北海道胆振，地震深度為30公里，最大震度為6弱。北海道厚真町測得震度6弱，札幌的震度達到5弱，北海道廣泛地區以及鄰近的青森縣、岩手縣、宮城縣都有震感。北海道新幹線在地震後已停駛，往來新青森至新函館北斗的列車則是暫停服務，札幌新千歳機場也傳出停電的消息。