影／222貓之日！日本麥當勞推超萌貓用品引暴動　網友跪求量產

國際中心／綜合外電報導

由於日文的222發音與貓叫聲「喵喵喵（にゃんにゃんにゃん）」相似，因此日本在1987年將2月22日定為一年一度的「貓之日（猫の日）。而各家企業也無不把握這個機會，好好宣傳一波或是推出限定商品，讓貓奴們心癢癢！日本麥當勞22日就在官方推特上傳多則「麥當勞限定貓用品」，讓許多網友大喊超想要，不過麥當勞表示，這些商品只是配合貓之日宣傳用，實際上並不會販售，讓貓奴們直呼好可惜。

▲▼日本麥當勞搞笑推出貓用品，引發網友暴動。（圖／取自日本麥當勞，下同）



日本麥當勞22日在官方推特上上傳4部宣傳影片，只見影片中分別介紹麥當勞經典商標的貓抓板、麥當勞餐廳的貓窩、漢堡睡床以及薯條逗貓棒，而一臉厭世的灰貓模特兒更是一大亮點，儘管表情看起來不太開心，但是身體倒是「很誠實」，每一樣都玩得超盡興。

可惜麥當勞在宣傳海報下方就寫到，「本商品並未實際販售」，讓許多已經打開錢包的網友大失所望，更有其他網友敲碗，希望麥當勞能夠將這系列周邊量產，完成貓奴們的心願。