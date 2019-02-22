苦苓節目逼問高雄騎樓亂象　韓國瑜「一句話秒回」全場都笑了

▲苦苓（左）向高雄市長韓國瑜（右）直言騎樓被商家亂放東西，寸步難行。（圖／翻攝自苦玲臉書、記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜力拚觀光，在選前靠著競選口號 「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，希望能將人潮及錢潮帶進高雄。知名作家苦苓設籍高雄7年多，近日他在三立電視台節目《54新觀點》上與韓國瑜現場連線，質問高雄騎樓亂象的問題。面對苦苓連番詢問，韓國瑜笑著說「希望您不要咄咄逼人」，讓現場來賓忍不住發出笑聲。

作家苦苓近日常上政論節目，發表當今時政。苦苓近日上三立電視「54新觀點」節目時與高雄市長韓國瑜進行現場連線訪談，他在電話連線中向韓市長傾訴自己的友人日前到高雄來玩，在帶他們到餐廳的路上，僅短短5分鐘的路程，騎樓不僅被店家堆滿物品，人行道更是遭汽車占據，寸步難行。

▲騎樓因免店租，常可見販擺在上面擺攤。（圖／記者屠惠剛攝）

苦苓在節目當中秀出他家附近騎樓的照片表示，「我們不要再找市長的麻煩，我也在臉書提出我愛高雄的建議，高雄希望很多觀光客來，可是遊客覺得高雄是個不友善的城市。」

苦苓直言，「我住在左營，我台北朋友來我家，（餐廳）只要走路5分鐘，我沒有辦法走到。」他表示，騎樓、人行道上面竟然公然開餐廳，連幼兒園的鞋櫃也每天擺在那邊，甚至根本成了商家存貨的地方；甚至連鐵門也做起來了，根本沒有辦法通過，騎樓上面摩托車塞得滿滿的，也沒辦法走過去。

苦苓也說到，在他家附近5分鐘的範圍內，人行道上公然堆著不知道哪一家來的垃圾箱，他台北的朋友驚訝地表示「在高雄走路很可怕，必須要在馬路上跟摩托車、汽車爭道」。面對高雄騎樓、人行道的問題，苦苓透露他曾打1999向高雄市政府反映過，高市府當時跟他說環保局、衛生局有勸導過，但這樣的亂象仍然存在。

▲作家苦苓21日在臉書發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

對此，高雄市長韓國瑜在電話連線中回應稱，「真的非常歡迎你，我知道你時常會提出一些有幫助、有建設性的意見，反正我們都住得很近，不用客氣。」至於苦苓提到的這些現象，韓國瑜則表示他會進行了解；韓也說道，「我到郊外去上個洗手間，我用落荒而逃四個字形容，裡面的髒亂讓我嚇一跳，何況是觀光客來，我們都要一點一滴的來把它改善的更好。」

韓國瑜也說，冰凍三尺非一日之寒，我們一點一滴的來做，會請相關單位包括左營區長趕快進行了解。對此，苦苓持續追問要多久才能改善問題？韓國瑜回應稱「現在我們先瞭解完畢之後，現在我們不是在三堂會審，我們只是在意見交換，我希望您不要咄咄逼人」。此話一出，引來現場來賓噗哧一笑，苦苓也趕緊澄清自己不是咄咄逼人，希望違法的事情要有執法單位來解決。

韓國瑜也向苦苓保證，「我能夠做的事情，你只要講出來我會立案來進行了解與調查，請放心」；韓也稱，只要能夠幫高雄市進步的、能夠經濟繁榮的，我都會去做。

苦苓21日晚間則是在臉書粉絲專頁為文一篇題為《敬告諸位韓粉》的文章，當中提到「本人之前沒有臉書，也無法見到陳菊市長，所以對於高雄市騎樓、人行道被占問題，只能用1999專線反映」。

苦苓也稱，因為這個問題不需要增加經費，也不需要額外人力，只要加強執法就可以，所以請教韓市長大約多少時間可以解決，並沒有咄咄逼人；他也強調，比起「全台灣都欠高雄人！」，大家可以比較一下哪一句比較咄咄逼人。