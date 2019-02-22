警勸導違停「聞」怪味　妙齡女邊開車邊解癮悲劇了！

▲妙齡女開車拉K遭警攔查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄一名26歲的張姓女子20日凌晨開車返家，停等紅綠燈時在車內吸食K菸解癮，但因車停在機車停等區，警方見狀上前勸導卻聞到濃濃塑膠味，便立即示意張女將車停靠路邊，且當場於副駕駛座查獲毛重2.32公克的K他命。警方事後將張女帶回驗尿，她見事跡敗露後坦承吸食毒品，全案將依違反毒品危害防制條例函送法辦。

警方調查，張女任職於新興區某遊藝場，20日凌晨1時56分許張女下班駕車返家，行經中正、復興路口停等紅燈時，於車內吸食K菸，但因張女將車停在機車停等區，巡邏員警見狀欲上前勸導，卻意外發現她精神恍惚，且車內散發濃濃K菸味，便示意她將車停靠路邊調查，竟當場在副駕駛座查獲毛重2.32公克的K他命及K盤。

▲警方在車內查獲K他命及K盤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張女一開始堅決否認吸毒，並不斷強調該毒品是朋友寄放於她車內，但她並不知情，警方立即將她帶回派出所驗尿。張女事後見事跡敗露無法脫身，遂坦承該毒品是跟一位叫「小呈」的朋友所購買，純粹自己吸食，警方隨後依違反毒品危害防制條例函送法辦，並持續追查上游。

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