韓國瑜挨酸就辦包子大賽　胡幼偉：他都借力讓自己得到益處

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前遭總統府發言人黃重諺嗆是「喝醉的土包子」，引發爭議，高雄市觀光局長潘恆旭因此表示要在3月舉辦「十大包子大賽」，並請韓國瑜親自頒獎。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉說，「這個點子絕妙！」，韓國瑜不管誰罵他，都能以原諒或轉化的方式，讓自己得到益處，「民進黨愈是弄他，他積分愈高」。

韓國瑜日前邊喝酒邊開直播，批評總統蔡英文的兩岸政策，還說出「全台灣人都欠高雄」等語，引發爭議。對此，黃重諺嗆韓國瑜是「喝醉的土包子」，「沒有內容的人，直播喝，胡言亂語就成為全部」，隨後，韓國瑜回應「都隨便他們講吧！狗嘴吐不出象牙」，韓國瑜說自己接受一切的批判，如果沒指名道姓就不對號入座，但真的點名也會一笑置之。

接著，潘恆旭便在臉書發文，將會在3月舉行高雄「十大包子大賽」，他於受訪時表示，這是「真的」包子大賽，限包子店參加，沒有政治味，也沒有限政治人物參加，已經把構想跟韓國瑜報備，韓國瑜會來頒獎，「要選出最有料、最有餡、最好吃的包子，狗要理的包子，不是狗不理的」。

▲潘恆旭表示將舉辦高雄「十大包子大賽」。（圖／翻攝自潘恆旭FB）



韓國瑜被嗆卻幽默解套，胡幼偉說，「這個點子我很欣賞，絕妙！」，他表示，韓國瑜有一招，不管誰罵他，他都能以原諒或轉化的方式，借力使力，讓自己得到益處，「結果必定是罵他的人很糗」，糗到在台灣無容身之地，而韓國瑜又因此得到積分！

胡幼偉強調，民進黨愈是弄韓國瑜，韓國瑜積分愈高，而韓國瑜大度能容的形象一旦在社會上確認後，再去弄他，「就是凸顯自己的無知和愚蠢了」。

對於台北市議員王世堅日前表示，「土包子也能當市長啊，也能當總統啊」，胡幼偉則說，王世堅還算聰明一點，他已看出韓國瑜的招數，於是，只要被問到跟老韓有關的事情，「王跳海現在都講正面的，這樣他就沒事了！」