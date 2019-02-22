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高雄人趕快儲水！「早上8點到晚上10點」7區停水14小時　1萬5千戶沒水用

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▲高雄市7區準備停水！（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖）

生活中心／綜合報導

為配合「台電公司嶺口地區線路停電」，水公司表示，高雄市7區22日上午8點至晚上10點停水，共計14小時，影響1萬5000戶用水，因此先行呼籲民眾要節約用水，並且預先儲水備用。

水公司表示，停水區域為燕巢區、阿蓮區峰山里及中正路1至100號、岡山區三和里、田寮區（鹿埔里與古亭里除外）、大樹區（佛光山、統嶺里、興田里、溪埔里、三和高地、姑山高地）、旗山區（嶺口及溪洲地區）。停水戶數為1萬5000戶。

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▲高雄市7區22日上午8點至晚上10點停水，共計14小時。（圖／翻攝自停水公告查詢系統）

▲高雄市7區22日上午8點至晚上10點停水，共計14小時。（圖／翻攝自停水公告查詢系統）

此外，為了配合長庚醫院辦理「長庚醫院新增設配電線路」工程，水公司也預計24日上午7點30分至11點30分停水仁武區，共停水4小時，停水範圍為仁武區考潭里約1438戶；水壓降低範圍是三民區本上里、本揚里、本安里、本元里及鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里，總計8601戶。

水公司提醒，住戶須在停水前6小時完成儲水，避免在即將停水前大量儲水，造成管線末端的用戶沒有水可以用；而在停水期間，也應該關閉抽水機的電源，以免造成馬達空轉過久而造成線路火災。

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關鍵字：高雄,停水,水公司,台電公司

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