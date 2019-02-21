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社會 社會焦點 保障人權

延長麻醉「多加3cc」還支開女兒！手術台上性侵孕婦　狼醫回應了！

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社會中心／綜合報導

桃園市中壢區林勤人婦產科診所爆發性侵女病患事件，林姓醫師去年4月間幫30歲女病患進行引產手術時，加重麻醉劑量3cc，趁機性侵得逞，過程全被林妻裝的針孔拍下。檢方依強制性交罪嫌起訴林。對此，林姓醫師也對此事「回應」了。

據了解，事件會曝光是因為林妻痛心報案，她表示，原先架設針孔的主要目的是擔心會有醫療糾紛，另外也懷疑先生有不軌，才會在診間暗中裝針孔錄影機，結果竟然錄到先生性侵女病患畫面，痛心不已。

▲▼婦產科狼醫手術檯性侵孕婦，妻落淚挺老公「放我們一條活路」。（圖／翻攝東森新聞）

▲婦產科狼醫手術檯性侵孕婦，妻落淚挺老公「放我們一條活路」。（圖／翻攝東森新聞）

檢方調查，61歲林姓醫師在中壢區中山路開設婦產科診所，案發當天中午11時許，一名年約30歲婦人要做引產手術，林醫趁業務之便施打麻醉藥劑時，將正常10cc麻醉劑量，多添加3cc，女患者藥效發作後陷入昏迷，林支開在旁擔任助手的女兒，趁四下無人時，伸出舌頭偷舔女子下體，後來直接在病床上性侵女患者得逞。

林姓醫師的犯行全被針孔拍下，林妻發現後憤而報警。檢警偵訊時，林姓醫師坦承趁對方失去意識後性侵，並表示，一般引產手術固定麻醉劑量為10cc，但擔心性侵過程會耽誤手術時間，臨時多施打3cc麻醉藥劑。

林的女兒也供稱，當天爸爸替女患者做引產手術，對方失去意識後，爸爸找理由支開她；檢警確認林姓醫師犯行，全案依加重強制性交罪嫌起訴。

▲▼婦產科大門深鎖。（圖／翻攝東森新聞）

▲婦產科大門深鎖。（圖／翻攝東森新聞）

據《聯合》報導，涉案林姓醫師接受訪問時，語氣無奈也沒否認犯案，除了嘆氣，也表示診所「已經歇業了」，對於會不會後悔等問題，林醫不回應，最後只說「對不起我現在還有事，不講了」，便掛斷電話。

附近鄰居表示，診所生意不差，去年聽聞「出事」後就關門，但沒想到是涉及性侵，病患大都是外籍移工，也看過夫妻吵架，太太被醫生追打跑出診所外求援。

《ETtoday新聞雲》記者21日下午致電林妻，她激動表示，該說的都說了，還能回答什麼？甚至語帶哽咽不斷強調「林醫師已經60歲了，請給我們一條活路」，最後還表示，唯一能回答的就是「林醫師是個好醫師好父親」。

▼該婦產科曾被知名週刊選為100名優良診所。（圖／翻攝健康網）

▲該婦產科曾被知名週刊選為100名優良診所。（圖／翻攝健康網）

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關鍵字：婦產科,性侵,中壢

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