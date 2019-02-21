無良色醫性侵女患者　診所還曾詐領健保費遭停業處分

▲該婦產科曾被知名週刊選為100名優良診所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市中壢區開設婦科診所的林姓醫師遭檢警查出涉嫌利用麻醉時多加3cc藥劑性侵女患者案，案發後遭爆料曾被某周刊評選為100名優良診所；另外，據桃園市政府公報資訊系統內容，該診所曾於2005年5月間被查出詐領健保費案曾遭勒令停業一個月處分，都備受爭議。

桃園市政府衛生局今天說，該診所已於去年10月歇業，醫師若違法，根據「醫師法」經判刑確定，會將醫師移付懲戒，由醫師懲戒委員會處理，最重可由主管機關廢止執業執照與醫師證書。

這間位於中壢市中山路鬧區的診所，咖啡色的看板上有「不孕症專門、無痛性人工流產」等字樣，鄰居透露，診所外貌雖然老舊且知名度不高，但生意卻不差，去年出事後就關門歇業，但實際上出了什麼事情，鄰居都不清楚，但多年前曾聽說診所曾入選某周刊評選為100名優良診所，但事後想起來真的蠻諷刺的。

另據桃園市政府公報資訊系統內容，中央健康保險局曾於2005年5月間至該診所訪查，曾查出診所對13名外籍移工等保險對象，未依處方箋或病歷記載提供醫療服務、也未實際釋出處方箋文付調劑，卻虛報處方交付調劑診察費，及多刷保險對象健保IC卡就醫次數，該案經衛生局移付桃園縣政府醫師懲戒委員會調查。