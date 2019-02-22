狼醫妻舉發又淚挺尪「好父親」　葉毓蘭嘆：女人的悲哀

▲婦產科狼醫手術檯性侵孕婦，妻落淚挺老公「放我們一條活路」。（圖／翻攝東森新聞）

突發中心／綜合報導

桃園市中壢區林勤人婦產科診所爆發性侵女病患事件，過程全被林妻裝的針孔拍下並報警處理，但事後林妻卻又改口稱丈夫是「好醫師、好父親」。對此，警察大學前教授葉毓蘭在臉書上發文表示「既要舉發，還要替他求情！」，並大嘆這就是「女人的悲哀」。

▲婦產科醫師性侵案妻改口稱好爸爸，葉毓蘭發文痛罵。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

檢方調查，61歲的林勤人在中壢區中山路開設婦產科診所，案發當天中午11時許，一名年約30歲婦人要做引產手術，林男趁業務之便施打麻醉藥劑時，將正常10cc麻醉劑量，多添加3cc，女患者藥效發作後陷入昏迷，林支開在旁擔任助手的女兒，趁四下無人時，伸出舌頭偷舔女子下體，後來直接在病床上性侵女患者得逞。

林男的犯行全被針孔拍下，林妻發現後憤而報警，但事後接受媒體電訪時又改口表示「林醫師是個好父親、好醫師」並懇求媒體「林醫師已60歲了，請放我們一條活路」。

▲該婦產科曾被知名週刊選為100名優良診所。（圖／翻攝健康網）

對此，警察大學前教授葉毓蘭在臉書分享該新聞寫道「女人的悲哀，既要舉發，還要替他求情！」，更在文末痛罵，「好爸爸？怎麼沒想到自己的女兒就在診所當護理師，還可以做出迷姦病患的惡事？」有網友見狀在底下留言認同葉毓蘭，「整個事件真的好荒唐」、「是好爸爸但不是位良醫」。

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