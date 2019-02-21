影／狼醫手術檯性侵孕婦　苦情妻落淚挺老公「放我們一條活路」

地方中心／桃園報導

桃園市中壢區某婦產科診所林姓醫師，去年4月間幫年約30歲女病患麻醉手術時，加重麻醉劑量3cc，趁患者昏迷後不但舔聞下體還性侵得逞，全部過程被林妻在事發前在病床旁裝的針孔，拍下林的全部獸行，檢方依強制性交罪嫌起訴林。面對記者電訪，林妻激動表示「請給我們一條活路」，其餘不願多談。

▲狼醫性侵女病患，惡行被妻針孔錄下。（圖／翻攝Googlemap）

檢方調查，61歲林姓醫師在中壢區中山路開設婦產科診所，案發當天中午11時許，一名年約30歲婦人到院要做引產手術，林姓醫師趁業務之便施打麻醉藥劑時，將正常10cc麻醉劑量，偷偷多添加3cc，女患者藥效發作後陷入昏迷，林藉故支開在旁擔任助手的女兒，女兒離開病房後，林趁四下無人伸出舌頭偷舔女子下體，後來性慾大發，林直接在病床上性侵女患者得逞。

林姓醫師的犯行被早已懷疑他有不軌意圖的妻子拍下，妻子發現後憤而報警。檢警偵訊時，林姓醫師坦承趁對方失去意識後性侵，他辯稱，一般引產手術固定麻醉劑量為10cc，但擔心性侵過程會耽誤手術時間，臨時多施打3cc麻醉藥劑。

林妻指稱，早就懷疑先生有不軌，由於平常行徑詭異，她才會在診間暗中裝攝針孔錄影機，結果真的錄到林性侵女病患畫面。林的女兒也供稱，當天爸爸替女患者做引產手術，對方失去意識後，爸爸找理由支開她；檢警確認林姓醫師犯行，全案依加重強制性交罪嫌起訴。

《ETtoday新聞雲》記者21日下午致電林妻，她激動表示，該說的都說了，還能回答什麼？甚至語帶哽咽不斷強調「林醫師已經60歲了，請給我們一條活路」，最後還表示，唯一能回答的就是「林醫師是個好醫師好父親」。

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