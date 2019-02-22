私刑正義黑夜橫行　中壢無良色醫診所遭蛋洗砸車

▲桃園市中壢區林勤人診所清晨遭蛋洗，林的轎車被砸破，布滿蛋殼和蛋液。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區21日爆發無良色醫林勤人性侵女病患醜聞，22日清晨有不滿民眾向已歇業診所丟擲雞蛋洩恨，林勤人停放在診所前愛車也被砸破，佈滿蛋殼、蛋汁殘渣，林嚇得向警方報案，警方趕抵後完成蒐證，但林低調不提出告訴，只希望警方保護，鄰居對民眾以私刑報復則議論紛紛。

警方指出，22日清晨接獲報案指稱，林勤人診所遭民眾丟擲雞蛋，還毀損停放轎車，警方到場蒐證後已製作筆錄，籲請民眾保持理性、不要誤觸法網。

▲中壢區林勤人診所清晨遭蛋洗洩恨，林停放轎車後座一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄰居透露，21日傳出林欽人性侵新聞，下午就聚集不少人在診所附近徘徊，不乏有外籍人士守候，似乎在等林出門，想為遭性侵的同鄉出口氣，但林家大門始終深鎖，林勤人夫妻始終未露面。

鄰居還說，22日清晨傳來玻璃破碎巨響，下樓查看才發現林停放在診所前轎車被蛋洗，後方擋風玻璃也被砸出一個大洞，遍地是蛋殼蛋液，現場一片狼藉，由於聚集民眾都不散去，也使得林一家人畏懼不已，上午10點報案處理；有路人也認為，不管丟擲雞蛋是洩憤還是假裝正義?實際上都是暴力行為，同樣不可取。

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