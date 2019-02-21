疑夫不軌裝針孔兼防醫療糾紛　意外揪狼醫麻醉性侵孕婦含淚揭發

▲狼醫性侵女病患，被妻裝針孔錄下犯行。（圖／翻攝Googlemap）

地方中心／桃園報導

桃園市中壢區某婦產科診所林姓醫師，去年4月間幫年約30歲女病患麻醉手術時，加重麻醉劑量3cc，趁患者昏迷後不但舔聞下體還性侵得逞，全部過程被林妻在事發前在病床旁裝的針孔，拍下林的全部獸行，檢方依強制性交罪嫌起訴林。據了解，林妻架設針孔監視器主要原因是為了防止醫療糾紛，也懷疑丈夫有不軌，沒想到真的錄下犯案經過，令她心痛不已。

檢方調查，61歲林姓醫師在中壢區中山路開設婦產科診所，案發當天中午11時許，一名年約30歲婦人到院要做引產手術，林姓醫師趁業務之便施打麻醉藥劑時，將正常10cc麻醉劑量，偷偷多添加3cc，女患者藥效發作後陷入昏迷，林藉故支開在旁擔任助手的女兒，女兒離開病房後，林趁四下無人伸出舌頭偷舔女子下體，後來性慾大發，林直接在病床上性侵女患者得逞。

林姓醫師的犯行被妻子裝設的針孔錄影器拍下，妻子發現後憤而報警。檢警偵訊時，林姓醫師坦承趁對方失去意識後性侵，他辯稱，一般引產手術固定麻醉劑量為10cc，但擔心性侵過程會耽誤手術時間，臨時多施打3cc麻醉藥劑。

林妻表示，原先架設針孔的主要目的是因為擔心會有醫療糾紛，另外也懷疑先生有不軌，才會在診間暗中裝攝針孔錄影機，結果真的錄到林性侵女病患畫面。林的女兒也供稱，當天爸爸替女患者做引產手術，對方失去意識後，爸爸找理由支開她；檢警確認林姓醫師犯行，全案依加重強制性交罪嫌起訴。

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