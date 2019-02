女子遭神父性侵13年...懷胎3次墮3次　方濟各提21點建議：教會應負責任

▲教宗方濟各舉辦高峰會。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

「我們已經聽到這些受害孩童的哭聲了!」教宗方濟各21日召集全球主教與教會高層,在梵蒂岡連續4天舉辦舉行高峰會,針對近年不斷傳出的天主教神父性侵事件尋求解決方法。方濟各提出21項解決建議,並表示,「性侵是一種災難,教會領袖有責任面對這種折磨教會和人類的邪惡。」

高峰會中,方濟各也與在場近200位與會者共同觀看一段影片,影片包含5位性侵受害者,他們懇求著說道,「受害者需要被相信。」影片中有一名來自非洲的女子,她從15歲起就遭到一名神父性侵長達13年,期間她懷孕了3次,不過每次懷孕後都遭到毆打,並脅迫她墮胎,全因神父不想戴保險套,也拒絕任何避孕措施。受害者們指出,梵蒂岡缺乏強有力的行動,他們要求對施虐的神職人員,以及保護他們的主教採取零容忍與解職政策。

▲▼受害者在場外抗議,要求對加害者零容忍。(圖/達志影像/美聯社)



方濟各(Pope Francis)認為,上帝聖潔的子民正等待著更具體有效的措施,而不是接受簡單且可以愈預測的「譴責」來代替應有的懲罰,必須讓各地主教了解,神職人員在性侵害事件中需要負的責任,以及調查的透明度。儘管方濟各提出了21項建議,包括替神職人員制定強制性的行為守則、訓練民眾發現性侵事件及通報警方等建議,仍不足以達到受害者「零容忍並解雇」的要求。

不過,教廷也在16日免除美國原天主教樞機主教麥卡里克(Theodore McCarrick)的一切聖職,成為百年來首例,專家就認為,此舉代表教廷正努力改革,並傳達「天子犯法與庶民同罪」的訊號。在愛爾蘭、澳洲首次爆發性醜聞的30多年後,歐洲、拉丁美洲、非洲、亞洲等地區,仍有許多主教否認該地區存在著神職人員性侵的案件,試圖淡化問題的嚴重性。

The reflection points handed to bishops by #PopeFrancis during the abuse summit #PBC2019 pic.twitter.com/3HhlkWYM8L