女子遭神父性侵13年...懷胎3次墮3次　方濟各提21點建議：教會應負責任

▲教宗方濟各舉辦高峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

「我們已經聽到這些受害孩童的哭聲了！」教宗方濟各21日召集全球主教與教會高層，在梵蒂岡連續4天舉辦舉行高峰會，針對近年不斷傳出的天主教神父性侵事件尋求解決方法。方濟各提出21項解決建議，並表示，「性侵是一種災難，教會領袖有責任面對這種折磨教會和人類的邪惡。」

高峰會中，方濟各也與在場近200位與會者共同觀看一段影片，影片包含5位性侵受害者，他們懇求著說道，「受害者需要被相信。」影片中有一名來自非洲的女子，她從15歲起就遭到一名神父性侵長達13年，期間她懷孕了3次，不過每次懷孕後都遭到毆打，並脅迫她墮胎，全因神父不想戴保險套，也拒絕任何避孕措施。受害者們指出，梵蒂岡缺乏強有力的行動，他們要求對施虐的神職人員，以及保護他們的主教採取零容忍與解職政策。

▲▼受害者在場外抗議，要求對加害者零容忍。（圖／達志影像／美聯社）



方濟各（Pope Francis）認為，上帝聖潔的子民正等待著更具體有效的措施，而不是接受簡單且可以愈預測的「譴責」來代替應有的懲罰，必須讓各地主教了解，神職人員在性侵害事件中需要負的責任，以及調查的透明度。儘管方濟各提出了21項建議，包括替神職人員制定強制性的行為守則、訓練民眾發現性侵事件及通報警方等建議，仍不足以達到受害者「零容忍並解雇」的要求。

不過，教廷也在16日免除美國原天主教樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）的一切聖職，成為百年來首例，專家就認為，此舉代表教廷正努力改革，並傳達「天子犯法與庶民同罪」的訊號。在愛爾蘭、澳洲首次爆發性醜聞的30多年後，歐洲、拉丁美洲、非洲、亞洲等地區，仍有許多主教否認該地區存在著神職人員性侵的案件，試圖淡化問題的嚴重性。