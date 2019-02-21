平等對待顏面損傷朋友　竹市啟動臉部平權運動

▲新竹市政府啟動「臉部平權運動」。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為尊重多元，倡導每張不同的臉都能獲得同樣的尊重，新竹市政府21日與陽光基金會辦理新竹市「臉部平權運動」啟動記者會，邀集各級學校團體、社區企業響應加入，打造友善環境，讓顏損朋友不再因為外觀遭受異樣眼光與不公平的對待，新竹市副市長沈慧虹感謝陽光基金會長年致力於幫助顏面損傷及燒傷朋友走回人群，回歸正常生活，同時也呼籲每個人應感同身受地試著了解每張臉的故事。

21日的啟動記者會，由沈慧虹與陽光社會福利基金會簽署「臉部平權承諾書」，社會處處長李季縈、陽光基金會執行長舒靜嫻及李妍慧議員共同見證；沈慧虹致詞時，分享自己曾經意外燙傷，雖然是短暫性的，卻必須面對旁人不理解的眼光；未來市府將致力於推動臉部平權，真正落實「多元、包容、分享、共好」，同時更會持續鼓勵各級學校響應，讓臉部平權在竹市埋下教育扎根的種子。

沈慧虹表示，感謝陽光基金會為臉部平權運動的努力，市府團隊也會全力打造平權社會，期望培養民眾的臉部平權素養，朝向更友善、公義的社會邁進。讓「臉部平權」可以成為全民的共識，把新竹市打造為充滿愛、尊重與關懷的幸福城市。同時更期盼有更多愛心企業、團體及市民朋友，一起以實際行動給予顏面損傷者及燒傷者關懷與尊重。

活動也邀請八仙塵爆事件受傷的李修銘先生到場分享，藉由切身經驗，讓更多人認識燒燙傷、認識傷友。修銘表示，曾因為外貌的改變，面臨社會大眾對他外貌的不理解及好奇眼光，身為八年級生的他，不放棄希望，藉由自創饒舌歌曲告訴我們「夢想，真的你不做不會怎樣；但做了，肯定會很不一樣。在大的事，都只是故事，不要拿過去的記憶，來折磨現在的自己」。

新竹市政府社會處李季縈處長表示，深感顏面損傷及燒傷朋友在重新踏入社會，需要很大的鼓勵與支持，與顏面損傷者及燒傷者互動的三不與三要：不要盯著看、不要問敏感問題、不要給建議、要有平常心、要有同理心、要有耐心與愛心，真正落實身心障礙者權利公約「公平參與、機會均等、權益保障」的精神，顏面損傷及燒傷朋友才能和我們一樣，真正地自在生活著。

陽光基金會執行長舒靜嫻指出，該基金會自民國100年倡導臉部平權，藉由到校園進行宣導、社區活動設攤宣導、辦理臉部平權日系列活動等，已逐步喚起社會大眾對「臉部平權」議題之關注與認識，在此也呼籲大家支持臉部平權，從你我做起。