新竹市清泉寺暖心贈物資　市府籲各界齊響應

▲新竹市副市長沈慧虹感謝清泉寺釋專慈師父及信士們的付出。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市清泉寺釋專慈師父及信士們，25日在衛生社福大樓八樓婦女館好讀空間捐贈愛心物資，共計捐贈暖暖被360件、金門手工麵條1,500包及沙拉油360瓶，照顧新竹市需求的弱勢民眾及家庭，讓民眾能禦寒並度過暖暖寒冬，對此新竹市長林智堅表達感謝，並期盼有更多愛心企業及團體一起以實際行動寒冬送暖，支援本市弱勢民眾。

新竹市副市長沈慧虹表示，一個幸福的城市，除了政府投入資源，更需要民間企業的挹注，感謝清泉寺釋專慈師父及信士們的付出，8年來已經累積捐贈物資，已經有超過4,100個弱勢家庭受益，期盼更多愛心企業及團體，為這個城市撐起幸福與愛的保護傘，和市府一起守護新竹市。

新竹市清泉寺釋專慈師父表示，平時居於山區以機車代步，每逢冬季更能體會冷風凌厲刺骨感受，故多年以來都會號召社會愛心信士，針對弱勢族群捐贈暖暖被及物資，透過市府轉贈給弱勢民眾或家庭，幫助他們在寒冬之際感受到來自社會的溫暖。

上午記者會由沈慧虹代表感謝清泉寺釋專慈師父及信士們，每年固定捐贈暖被及食品物資，這次約500戶的弱勢家庭受惠，多位里長及本市各領域的社福單位代表也到場表達感謝。



新竹市政府社會處李季縈處長表示，市府透過結合社區及愛心企業的力量，力推各項社福政策，包括9處社區愛享冰箱、推廣共餐食堂、開辦愛心福利社、發放「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食券補助，全方位照顧長輩幼童及弱勢民眾。