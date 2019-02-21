蔡英文訪新竹市　林智堅帶路體驗城市與美食

▲總蔡英文總統前往關埔國小與孩子共進「總統有約」營養午餐。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

蔡英文總統21日造訪竹市，在新竹市長林智堅陪伴下參訪關埔國小與市中心護城河畔，體驗竹市步行環境與教育空間美學設計，關埔國小打造城市中森林校園，建築融合生態讓蔡英文總統驚艷，一行人後沿護城河漫步，並到在地人氣店家RT麵包坊、河堤上的貓購買麵包與手搖飲料，在最夯打卡點蓋亞地球前來場「總統下午茶」，蔡英文說，來看到小朋友的笑容，就知道孩子成長在很好的環境，城市建設成果非常好，她未來將會全力支持新竹市各項發展。

蔡英文上午抵達竹市，與林智堅前往位於竹科的國家太空中心參訪，後在教育部長潘文忠、立委柯建銘陪同下，前往關埔國小與孩子共進「總統有約」營養午餐，總統稱讚關埔國小的營養午餐很好吃，營養均衡，孩子也與蔡英文總統、林智堅市長進行「午餐對話」，孩子主動大方圍繞總統，好奇詢問「總統你的貓咪現在在做什麼？」童言童語逗得全場笑聲不斷。

餐後林智堅也為蔡英文進行校園導覽，導覽走訪校園天井窗、桂竹林、通風高塔、斜屋頂等特色建築，提到融合生態的校園建築，讓孩子盡情探索自然、進行課程，城市中的森林校園讓蔡英文驚艷，「這間學校真的很棒，這裡的孩子真幸福」，肯定林智堅的新校園運動精神，讓竹市校園成為全台灣打造教育知識遊樂地的最佳典範。

在林智堅陪同下，蔡英文一行人也前往護城河漫步，感受竹市城市美學與宜人步行環境，首站於東門圓環欣賞竹市年節特色藝術燈「小豬太空人」，漫步途中林智堅也介紹河畔古蹟州圖，由於產權屬新光金控，市府與新光公私協力、攜手，共同投入超過5千萬修復活化，盼讓34年不曾開放的日治老建築，重回市民的生活中。

沿線甫落成的護城河公廁也吸引蔡英文注意，林智堅說，許多市民以為這是藝術展覽空間，但其實是市府搭配護城河重新設計，打造美學與實用兼具的公共廁所，還裝設了竹市公廁中首座免治馬桶，蔡總統對免治馬桶設置也略表驚訝，林智堅市長也笑說，這是城市美學的一環，希望給市民更好的生活環境。

林智堅「一日總統導遊」的最終站，不免俗的力薦總統新竹市在地下午茶組合，接連到護城河畔RT麵包坊購買麵包點心、河堤上的貓排隊體驗人氣手搖飲，一進麵包店，蔡總統就直呼「好香！」挑選時也興奮的說「這不是小時後的奶油麵包嗎？」買了滿滿一盤麵包點心，還擔心的問林智堅「我錢會不會不夠？」

蔡總統展現親民一面，並來到全台知名打卡點幸福廣場《蓋亞》地球旁，與眾人共進總統下午茶，透過漫步、排隊等待點心飲料，難得的體驗新竹市民的樂活生活，讓蔡總統喝飲料時也忍不住說：「市民很幸福，這座廣場很棒！」

蔡英文表示，今天受林智堅的邀請來訪竹市，特別來聽市長分享他對城市的構想、正在進行的事、已經完成的建設，她跟新竹市民有一樣的感覺，有好市長照顧著大家，生活很幸福，她看到小朋友的笑容，就知道孩子成長在很好的環境，她也向林智堅說「辛苦了！」建設成果非常好，她也會全力支持新竹市各項發展。

林智堅表示，今天伴總統用步行的方式漫步舊城區，貼近市民的生活，非常感謝總統對於新竹市各項建設給予的支持，因為有中央的支持和挹注，竹市很多計劃都能繼續推動，團隊能大刀闊斧改變城市，他強調，新竹市四年來變得很不一樣，新竹市民感到幸福，蟬連最幸福城市，「總統功不可沒」；林智堅堅定地說，讓市民感到幸福快樂是他的最大目標，他一定不會讓蔡英文失望。