台灣貸款尼加拉瓜1億美元　介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火

▲總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧蒂嘉。（資料照／總統府提供）

政治中心／綜合報導

尼加拉瓜國會於19日接受我國政府提供1億美元（約30.8億台幣）的貸款案，讓因去年血腥鎮壓抗議者，而日益受國際孤立的奧蒂嘉政府獲得一線生機。對此，前紐西蘭大使介文汲認為，這1億美元若被奧蒂嘉拿去買軍火、犒賞軍隊、甚或中飽私囊，那台灣的國際形象就完全掃地。

尼加拉瓜是台灣少數僅存的中美洲邦交國之一。尼加拉瓜2018年爆發執政黨與反對黨的抗議衝突，指控2007年前游擊隊領導人奧蒂嘉（Daniel Ortega）的獨裁政權，抗議活動遭政府血腥鎮壓，造成至少320死亡，2名反對派領袖則遭判刑200多年。美國對奧蒂嘉及其身邊親近人士實施制裁，荷蘭和盧森堡去年暫停提供援助資金。

尼加拉瓜國會於19日接受我國政府提供1億美元的貸款案，讓因去年血腥鎮壓抗議者，而日益受國際孤立的奧蒂嘉政府獲得一線生機。外交部21日召開記者會表示，尼加拉瓜去年4月發生動亂，造成基礎建設嚴重毀損，是基於人道考量，提供重建貸款，期望尼加拉瓜國民的生活與秩序早日恢復。

對此，介文汲21日在臉書表示，總統蔡英文一次就給正受國際制裁的尼加拉瓜1億美元，這對她所高唱的價值外交是一種公然羞辱，且如何確保這1億美元不是在鼓勵奧蒂嘉再次以血腥手段鎮壓人民的抗議活動，增加尼加拉瓜人民的痛苦，若被奧蒂嘉拿去買軍火、犒賞軍隊、中飽私囊，那台灣的國際形象就完全掃地。

介文汲指出，一般國家都不會拿大筆錢給這種極具爭議性的政府，如果要幫忙，應該是要針對受苦難的人民，例如捐建醫院、提供糧食、協助中小企業、幫助貧童就學等，此時向雙手沾滿血腥的獨裁者奉上1億美元非常錯誤，顯示蔡政府外交的拙劣。