買3兩黃金藉口過火驗貨！進廚房後門開溜...變賣55萬一天花光

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局民權一派出所日前接獲報案，有一名男子在網路上兜售3兩黃金，有一名男子私訊要購買，雙方相約在北市中山區民權東路上的茶店面交，但是男子假藉要到廚房過火查驗真偽，卻直接從後門落跑離開，氣得賣黃金的男子報警處理。

警方調查，29歲的周姓男子在日前於網路社群貼出要兜售三兩黃金，一名29歲的鍾姓男子已私訊回覆要購買，雙方於6日晚上相約北市民權東路上的茶店面交，鍾姓男子藉口要到廚房過火辨別黃金真偽，直接拿著黃金往廚房方向走去，但周卻苦等未果。

▲20歲男子面交賣黃金，買家藉口「過火驗貨」從後門溜，慘賠55萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後周姓男子才知道對方已經從後門落跑，立刻報警處理，警方接獲報案後立刻調閱監視器，發現鍾姓男子身穿黑色帽T男子先將車輛停放於面交餐廳附近巷弄內，徒步至餐廳與周見面，得手後從後門離開並隨即駕車離去。

警方循線掌握鍾姓男子身份，並鎖定鍾姓男子與女友住在新北市新莊區，在8日前往租屋處逮人，但是鍾姓男子坦承在6日拿走黃金，隔天就跑到金飾店變賣，並且得手55萬元，但現場並沒有找到現金，鍾也不願意交代金錢流向。

警方訊後也依照詐欺罪嫌，將鍾姓男子移送法辦，另外也強調，周姓男子因為想要在網路上賣個好價錢，最後慘被騙走黃金，警方也呼籲，民眾在兜售貴金屬應該要尋求有保障的管道避免受害。