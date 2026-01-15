打老婆還找朋友助陣！人妻遭衣架狂抽變形　幼女偷傳訊外婆救人

▲北市驚悚家暴案，友人到場不是勸架是加油 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

打妻子的連畜生都不如！北市梁姓男子與吳姓友人，因將梁妻毆打並關在廁所近3小時，期間還出言鼓吹「要打到她會怕」，遭士林法院依《刑法》私行拘禁罪判刑。梁男判10月、吳男判8月，梁男用來施暴的白色衣架3支也遭沒收。

去年間，梁男因家庭財務問題與妻子發生口角，情緒失控之下，竟將妻子推進住處廁所內，接著以徒手及衣架對她全身毆打。當妻子試圖離開廁所時，梁男就將人推回去，甚至關燈把她反鎖在裡頭。

過程中，梁男打電話叫來友人吳男到場。吳男不僅未出手制止，反而在廁所門外對梁妻辱罵，還對梁男說出「她就是該打，要打到會怕才行」、「這樣她會記得嗎？要持續1個月她才會記得」等話語，讓梁男持續進出廁所對妻子施暴。

梁妻一度逃進房間想求救，卻被梁男壓制在床上繼續毆打，再拖回廁所內拘禁。期間她多次向吳男求救，對方卻冷眼旁觀，甚至阻止孩子靠近母親。吳男還一度嘲諷說：「她剛剛叫我救她耶，你有聽到嗎？」

梁妻的未成年女兒見狀，偷偷傳訊向外婆求救報警。警方於同日晚間7時26分到場時，梁男與吳男竟對警方謊稱梁妻「不在家、外出了」，企圖掩飾犯行，直到女兒衝進廁所把母親拉出來，警方才發現她滿身瘀青，當場介入處理。

梁妻事後驗傷，發現全身多處挫傷，包括右眼瘀青、雙頰、脖子、鎖骨、背部、臀部、四肢與膝蓋等處傷勢。

法官採信吳男當天傳給梁妻母親的簡訊，內容寫著「你女兒快要被打死了」，語氣充滿嘲諷。吳男辯稱自己當時酒醉、用語音輸入才會打出那些話，但法院認為文字內容通順、無誤，且梁男證稱吳男當天神智清楚，認定其說詞不足採信。

梁男在庭上坦承自己將妻子關在廁所並施暴，但否認吳男是共犯；吳男則全盤否認犯行，稱自己只是坐在客廳，未妨害被害人自由。法官不採信兩人說法，認定吳男以言語鼓動施暴，又在警方到場時協助隱瞞被害人行蹤，已構成共同正犯。

合議庭指出，梁男身為丈夫，未以理性方式處理家庭紛爭，反以暴力剝奪妻子行動自由；吳男身為友人，本應勸阻卻反而助長施暴，2人行為均屬重大不當，因此依《刑法》私行拘禁罪判刑。梁男判處有期徒刑10月，吳男判8月，不得易科罰金，梁男用來施暴的白色衣架3支也遭沒收。