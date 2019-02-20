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全台鬧蛋荒！1天缺2千箱　農委會將從美國、日本進口460萬顆救急

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▲▼蛋商送蛋到早餐店,蛋價高漲,雞蛋缺貨。（圖／記者湯興漢攝）

▲農委會表示，蛋的缺口1天還有1000至2000箱。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

農曆年前全台雞蛋供應缺口每天高達100萬顆， 產地價目前仍維持20年新高點，每台斤36.5元，批發價45元，農委會表示，蛋的缺口1天還有1000至2000箱（1箱200顆），約20萬至40萬顆，23日起會從美國、日本進口第一批雞蛋，直到3月中旬，共計460萬顆，預計到3月底後產銷才會平穩。

市面上不停傳出雞蛋大缺，導致北部部分地區超商暫售茶葉蛋，農委會家禽生產科科長李宜謙說明，正常供需每天約10萬至10萬2千箱，現在每天缺口還差1至2000千箱，約20萬至40萬顆，產量較年前相比已慢慢恢復，主要是天氣溫暖，新母雞開始產蛋。李宜謙也針對外傳台鐵便當滷蛋縮水表示，蛋小是因為新母雞剛下蛋，反而新鮮，預計要生產約1個月後才會有標準大的雞蛋。

請繼續往下閱讀...

▲▼雞蛋。（圖／記者許展溢攝）

▲雞蛋產地價格現在1台斤36.5元，批發價45元。（圖／記者許展溢攝）

李宜謙指出，農委會23、24及27日會從美國、日本進口第一批雞蛋，3天共140萬顆蛋，接著再分批進口，直到3月中旬結束，共460萬顆。 目前的缺口，仍向中南部加工業調度，預計23日第一批進口蛋進來前，會調1萬箱（200萬顆蛋），到時再用進口蛋還給他們。

台北市蛋商業同業公會高傳謨表示，雞蛋產地價格現在1台斤36.5元，批發價則是45元，超商、賣場販賣進口蛋是本來就有的事情，且進口蛋有的6顆就要70至80元，甚至超過100多元都有，和這次缺蛋風波無關，若因為缺蛋改賣進口蛋也不會是常態。

▲▼蛋商送蛋到早餐店,蛋價高漲,雞蛋缺貨。（圖／記者湯興漢攝）

▲農委會強調，雞蛋產銷3月底後就會平穩。（圖／記者湯興漢攝）

高傳謨認為，由於農委會使用進口蛋應付這段空窗期，只到3月中旬，量也不大，供需就算恢復正常，價格也不一定會馬上下降。李宜謙強調，缺口都在慢慢補齊，預計3月中旬產銷平穩，3月底以後整個產銷就會穩定，至於外傳真正6月後才會平穩，是養雞協會比較保守的說法。

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