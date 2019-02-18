獨家「湯圓新星」有綿密紅豆餡！超市霸主熱銷TOP 3口味出爐

▲農曆正月15慶元宵，國人習慣吃湯圓應景。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

明天就是元宵節（19日）了！對此，各大超市除了推出優惠外，也統計了賣場內熱銷口味TOP 3，分別為芝麻、花生跟鮮肉。另外，全聯還獨家開發生態湯圓 「桂冠紅豆湯圓」，主打綿密紅豆內餡，原價46元，特價42元。

全聯統計2018年銷售湯圓近580萬包，前三名分別為桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，光是前三名的銷量就佔整體近七成，顯見傳統口味的湯圓仍然十分受到消費者青睞。另外廠商這兩年也推出不少新口味的湯圓，像是抹茶、奶茶等，同樣吸引不少民眾嘗鮮。

全聯指出，超市獨家販售的「桂冠黃金流沙湯圓」，自去年10月開賣至今已經熱賣超過20,000盒，民眾嘗鮮的意願很高。對此，今年也加碼推出與桂冠獨家合作的「桂冠紅豆湯圓」，內餡使用採用自然熟成、安全管理的「老鷹紅豆」。另自即日起至2/28推出多款元宵指定商品85折起優惠。

至於頂好超市也根據2018整年度湯圓銷售數據發現，甜味較鹹味受歡迎，像是經典必吃的芝麻、花生口味外，新興口味如奶茶、抹茶等口味，也吸引不少嘗鮮風潮。

不過，鹹口味的鮮肉湯圓仍是有一票死忠愛好者。頂好指出，賣場熱銷排行前三名仍由經典的桂冠湯圓芝麻、花生和鮮肉口味奪下，約占總銷售六成。

頂好表示，預估桂冠也將再度蟬聯今年湯圓NO.1銷售品牌，從元宵節前夕帶動湯圓的銷售業績，提升至平日的3倍以上。另自即日起至2月27日，同步推出湯圓及相關配料優惠。