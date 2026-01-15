苗栗人妻疑夫外遇！翻拍LINE對話PO網公審　反被判拘役20天

▲施女將丈夫與其他異性的對話紀錄po上超過百萬成員的「爆怨公社」，涉散布竊錄他人非公開談話罪，遭判處拘役20日。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉品辰／苗栗報導

苗栗一名施姓女子因懷疑丈夫婚內出軌，私下翻拍丈夫手機內與異性友人的LINE對話內容，並將截圖張貼到臉書「爆怨公社」社團公審，結果反遭丈夫提告。苗栗地方法院審理後認定，施女行為已侵害他人隱私，構成散布竊錄他人非公開談話罪，判處拘役20日，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，施女於去(2025)年1月31日凌晨3時許，趁丈夫酒醉熟睡時，未經同意翻拍其手機內的LINE對話紀錄，內容涉及丈夫與異性友人的私人通訊，隨後將照片上傳至臉書「爆怨公社」社團散布。丈夫發現後情緒激動，認為隱私遭嚴重侵犯，隨即報警並提出告訴，案件因此曝光。

法官審酌，夫妻關係即使存有感情糾紛，仍應相互尊重彼此的隱私空間，施女為蒐集離婚證據而擅自拍攝並公開配偶的私人對話，行為明顯不當。不過，考量施女在審理過程中坦承犯行、並非毫無悔意，且綜合其犯罪動機、手段、生活狀況，以及雙方未能達成調解等因素，最終依刑法判處拘役20日，如易科罰金以每日1000元折算，全案仍可上訴。