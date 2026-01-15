轎車凌晨自撞電桿車頭變形！駕駛棄車跑了　車主：我媽開的

記者賴文萱／高雄報導

高雄橋頭通燕路今（15）日凌晨發生一起紅色自小客車自撞電桿事故，警方獲報趕到場時，現場只剩下撞得車頭變形的汽車，卻未見肇事駕駛。警方隨後調閱監視器追查，發現肇事女駕駛在車禍後自行脫困徒步逃離，後續將依法通知駕駛到案釐清案情。

▲高雄凌晨巨響！女駕駛自撞電桿車頭變形。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

岡山分局今日凌晨2時23分許接獲報案，指稱橋頭區通燕路上發生交通事故。員警到場了解，當時一輛自小客車行駛通燕路往西方向時，行經事故地點疑似未注意車前狀況，偏左行駛撞擊路旁電桿。

經調閱監視器畫面顯示，事故發生後，一名女子自行脫困下車，隨即徒步沿通燕路往橋頭方向離開現場，相關傷勢情形尚待釐清，現場也未能即時實施酒精濃度檢測。

▲▼高雄女駕駛自撞電桿車頭變形，「棄車逃逸」警追查中。（圖／記者賴文萱翻攝）

經查，該名女駕駛於事故發生後未留於現場等候警方到場處置，已違反《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；如有逃逸情形者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

目前警方正積極調閱周邊監視器，追查駕駛事發後離開現場去向，目前已聯繫到黃姓車主，經表示該車輛當時是由其母親蔡姓駕駛，但尚未聯繫上該名駕駛。

警方表示，將依法通知駕駛到案說明以釐清案情並追查是否涉及不法，另詳細事故肇因將交由交通大隊分析鑑定。