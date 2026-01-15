金飾店小開「想交友」1個月被騙5千萬　還從店內搬錢賣黃金

記者許權毅／台中報導

台中一名45歲金飾店小開因為想交友，在Telegram上遭詐團鎖定，以付錢可以跟女生見面為由誘騙，導致該名小開1個月左右就狂砸將近5000萬，甚至變賣家中黃金、拿出店內預備款項給付。直到家人發現家中金流有異常，配合警方圍捕，緊急攔下450萬現金，專案小組逮捕車手鄭男並收押，已向上追出7名詐團成員。

▲台中一名金飾店小開被詐高達5千萬，警方逮捕一名鄭姓車手。（圖／警方提供）



台中市刑大指出，該詐團先透過網路社群軟體張貼交友訊息，以「假交友」方式取得聯繫被害人，經噓寒問暖取得信任後，再以「假投資」之手法進行詐騙，且該集團指派車手假冒投資公司專員，配戴偽造工作證，使被害人不疑有他，多次當面交付300萬至500萬元不等之高額現金，並稱款項能取回，短短一個月就累計高達5千萬，直至家屬察覺財務狀況異常，驚覺遭詐才向警方報案。

▲被害男子陸續交付約10次款項，金額竟高達5千萬。（圖／警方提供）



警方獲報後，成立專案小組追查，但被害人仍未「清醒」，員警只好配合圍捕，將鄭姓車手（46歲）約出佯稱要面交，在交付處部屬警力，將車手逮捕。過程中，鄭男奮力抵抗，員警立即使出大外割壓制，並搜出犯罪工具等，才讓被害人驚覺遭詐。

該案經檢方追查，已經在12月依詐欺及洗錢防制條例起訴鄭姓車手（收押），專案小組向上追查，已經查出7名共犯，最高層級到「收水頭（轉交款項角色）」，持續偵辦中。

▲警方當時以大外割制伏鄭姓車手。（圖／警方提供）



警方說，打擊詐欺為警方當前重點工作，假交友、真詐財之詐騙案件層出不窮，提醒民眾於網路交友時，談及賺錢機會及投資等話題，務必謹慎、切勿上當；於網友提出金錢要求時，千萬不要匯款或借款。警政署打詐儀錶板每日均有公布全臺詐騙手法及案例，如發現可疑詐欺情事，請立即撥打165反詐騙專線加強求證，警方將持續強化查緝行動，全面遏止詐欺犯罪，確保民眾財產安全。