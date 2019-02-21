　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

柯文哲李紀珠邊用餐猛咬耳朵　笑談市政迴避總統參選議題　　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼台北市長柯文哲應邀出席台灣玉山科技協會春酒晚會，左為理事長李紀珠。（圖／記者李蕙璇攝）

▲台北市長柯文哲應邀出席台灣玉山科技協會春酒晚會，左為理事長李紀珠。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

北市長柯文哲今天晚上出席李紀珠擔任理事長的台灣玉山科技協會，被媒體詢問何時宣布選總統？柯先是說又問這題，然後趕去用餐避開追問，媒體再問是否會考慮邀請李紀珠搭檔競選總統，柯更是瞪大著眼忍住不答，繼續用餐。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠、副理事長童子賢等科技界與金融圈新光金控董事長吳東進等人士，出席春酒晚會，台北市長柯文哲也應邀出席，席間還邀請財經圈名人、財信傳媒集團董事長謝金河，以及數字王國行政總裁兼執行董事謝安專題演講，同時也邀請都市人基金會成員一同參與。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者李蕙璇攝）

台北市長柯文哲表示，政府不要總是想做什麼，能夠解決所有小問題，就沒有大問題。他以電動公車為例，市府團隊可能在商考要如何規劃政策，柯反而覺得公車就是運價與票價，票價是消費者與業者無關，而運價與業者息息相關，就可分為柴油車、電動車的運價差異即可，交給市場自由經濟競爭。

再以台北市政府光害條例來說，遭到一些議員反對，柯就說以後沒有事情不要進議會，但反而是要由內而外、由公部分而民間，先從公部門內部開始做起，比方說推廣悠遊記名卡，小學高中全面實施就多22萬人。

▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

知名財經主持人謝金河則從美國總統川普的公開談話與國際間評論及中國勢力大起威脅美國的關係緊背景，透視美中貿易戰的深層底蘊，觀察到2019年元月以來行情似乎在絕望中誕生，豬年開端密切注意美中互動外，5G概念股也成了投資新亮點，而在美國出手封殺華為之際，台灣可以在電信設備、安全監控、雲端伺服器等產業中把握機會，化危機為轉機。

▼數字王國行政總裁兼執行董事謝安。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼數字王國行政總裁兼執行董事謝安。（圖／記者李蕙璇攝）

而晚會重頭戲則是由謝安（Daniel Seah）演講「綠洲─讓虛擬成為現實」，他專程自美國來台，並和北京、香港、台灣調派13人支援虛擬展示創新視覺特效及虛擬人。其近期作品《復仇者聯盟3：無限之戰》和《一級玩家》的視覺特效專案，也都入圍本屆奧斯卡獎，預計明天典禮中揭曉，並也開始籌拍《復仇者聯盟第4集》。

他現場結合視頻、圖片，介紹圍繞當前影視科技新娛樂的四大核心產業：視覺特效（Visual Effects）、虛擬實境（Virtual Reality）、虛擬人（Virtual Human）與影視IP。還展示全新消費級手機人臉掃描技術應用，打造每一個人的數字角色（最新黑科技視頻展示），藉著四大產業+人工智慧+即時互動技術，讓虛擬成為現實。

ET快訊
高雄傳說「鳳山水果妹」1人嚇退百位飆仔　當地人看見必逃
女大生遭性侵！2個月沒來　她狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」
快訊／21：22北海道6弱強震！深度30公里「北日本都有感」

關鍵字：柯文哲,李紀珠,猛咬耳朵,市政,總統參選,台灣玉山科技協會,謝安,謝金河

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

錯失2個截止期危及壽險失效　保單貸款清償＆申領保險金時間

產險業務員老實說　碰超跑免驚反而必閃老爺車會賠更多

有一得卻一失　老翁拿回失效壽險保單卻領不到雙眼失明理賠金

老翁以為從保單領錢不用還　雙眼失明申請理賠才知欠款失效

一生限買1張／保經保代業務規劃壽險必備　小額終老險

殺手鐧調高宣告利率吸客　利變險熱賣持續增溫

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

意外險可拒賠疾病　專家：受傷就醫須詳述事發經過避免爭議

犬貓主人各有偏好　富邦明台搶占寵物險戰況激烈

犬貓有沒有植入晶片　都可以買到寵物險

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

柯文哲李紀珠邊用餐猛咬耳朵　笑談市政迴避總統參選議題　　

台灣長大最年輕數字王國CEO　黃金單身漢謝安：短訊被分手

強制險黃牛硬收60萬委託費　法官判打0.1折

錯失2個截止期危及壽險失效　保單貸款清償＆申領保險金時間

有一得卻一失　老翁拿回失效壽險保單卻領不到雙眼失明理賠金

一天7元可年享100萬保障　犬貓寵物險竟半數飼主沒聽過

260萬輛機車主常失憶或擺爛　漏保強制險不怕被開罰

產險業務員老實說　碰超跑免驚反而必閃老爺車會賠更多

3家壽險火拼財補搶業務員　富邦產險虎視眈眈祭員工持股信託徵內勤

老翁以為從保單領錢不用還　雙眼失明申請理賠才知欠款失效

蔡英文盼同婚專法草案順利通過　成「台灣民主重要的典範」

《火箭人》預告來了！　史上首限制級歌舞…小鮮肉裸上身躺人群中

HBL／簡賀宇對松山飆生涯新高　向學弟宣示拚戰精神

反酒駕零容忍　3天取締73件法辦47人　仍有人不怕

內湖90歲老翁遭輾「雙腿變形」亡！26歲水泥車駕駛懊悔蹲坐路邊

陳可辛電影《李娜》正式殺青　傳由胡歌擔綱男主角！

章子怡手指、圍巾「全被馬賽克」　網鷹眼抓《妻子》漏網鏡頭…懂原因了

百貨變身二手書屋　京站首創「交換書區」打卡點，美美拍照又長知識

HBL／高苑中止對松山跨季9連敗　能仁戰績榜獨走

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

保險熱門新聞

失能險今年從嚴核保　送件激增

錯失2個截止期　危及保單失效

一得一失　保單復效卻仍遭拒賠

強制險黃牛硬收60萬　法官打0..

黃金單身漢謝安：短訊被分手　

一天7元年享百萬保障　寵物險

260萬輛機車主常失憶或擺爛　..

產險業務老實說　碰老爺車賠更多

一張表懂失能險保證給付15年　..

一生限買1張／小額終身壽

柯文哲李紀珠邊用餐猛咬耳朵　笑..

虧很大！失能險降價1成卻取消保..

電動機車也要投保強制險　肇事被..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

更多熱門

相關新聞

黃金單身漢謝安：短訊被分手　

華人圈的黃金單身漢、數字王國的行政總裁兼執行董事謝安，今天透露說2個月才被發短訊被分手，希望有機會能結識到可以一起共築家庭的人生伴侶。

【2020總統民調】韓國瑜參選的機會與阻力

鄭文燦再度訪美　定位交流學習之旅

台北燈節跨界合作迪士尼、佩佩豬

【2020總統民調】韓國瑜進退都兩難

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7.5瓶」

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

陳意涵產後12天崩潰！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面