柯文哲李紀珠邊用餐猛咬耳朵　笑談市政迴避總統參選議題　　

▲台北市長柯文哲應邀出席台灣玉山科技協會春酒晚會，左為理事長李紀珠。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

北市長柯文哲今天晚上出席李紀珠擔任理事長的台灣玉山科技協會，被媒體詢問何時宣布選總統？柯先是說又問這題，然後趕去用餐避開追問，媒體再問是否會考慮邀請李紀珠搭檔競選總統，柯更是瞪大著眼忍住不答，繼續用餐。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠、副理事長童子賢等科技界與金融圈新光金控董事長吳東進等人士，出席春酒晚會，台北市長柯文哲也應邀出席，席間還邀請財經圈名人、財信傳媒集團董事長謝金河，以及數字王國行政總裁兼執行董事謝安專題演講，同時也邀請都市人基金會成員一同參與。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者李蕙璇攝）

台北市長柯文哲表示，政府不要總是想做什麼，能夠解決所有小問題，就沒有大問題。他以電動公車為例，市府團隊可能在商考要如何規劃政策，柯反而覺得公車就是運價與票價，票價是消費者與業者無關，而運價與業者息息相關，就可分為柴油車、電動車的運價差異即可，交給市場自由經濟競爭。

再以台北市政府光害條例來說，遭到一些議員反對，柯就說以後沒有事情不要進議會，但反而是要由內而外、由公部分而民間，先從公部門內部開始做起，比方說推廣悠遊記名卡，小學高中全面實施就多22萬人。

▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

知名財經主持人謝金河則從美國總統川普的公開談話與國際間評論及中國勢力大起威脅美國的關係緊背景，透視美中貿易戰的深層底蘊，觀察到2019年元月以來行情似乎在絕望中誕生，豬年開端密切注意美中互動外，5G概念股也成了投資新亮點，而在美國出手封殺華為之際，台灣可以在電信設備、安全監控、雲端伺服器等產業中把握機會，化危機為轉機。

▼數字王國行政總裁兼執行董事謝安。（圖／記者李蕙璇攝）

而晚會重頭戲則是由謝安（Daniel Seah）演講「綠洲─讓虛擬成為現實」，他專程自美國來台，並和北京、香港、台灣調派13人支援虛擬展示創新視覺特效及虛擬人。其近期作品《復仇者聯盟3：無限之戰》和《一級玩家》的視覺特效專案，也都入圍本屆奧斯卡獎，預計明天典禮中揭曉，並也開始籌拍《復仇者聯盟第4集》。

他現場結合視頻、圖片，介紹圍繞當前影視科技新娛樂的四大核心產業：視覺特效（Visual Effects）、虛擬實境（Virtual Reality）、虛擬人（Virtual Human）與影視IP。還展示全新消費級手機人臉掃描技術應用，打造每一個人的數字角色（最新黑科技視頻展示），藉著四大產業+人工智慧+即時互動技術，讓虛擬成為現實。