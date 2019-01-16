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航班取消刷退回程機票　竟遭拒賠旅遊不便險

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▲▼國人在桃園機場候機室等候登機。（圖／記者李蕙璇攝）

▲國人在桃園機場候機室等候登機。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

刷卡買機票可享有發卡銀行贈送的旅遊平安險，可是遇到回程班機取消而刷退機票部分費用後，欲申請理賠飛機延誤衍生的住宿、交通費等時，卻遭產險公司以刷退機票不符保單條款而拒絕理賠。

保戶刷信用卡購買外島旅遊的來回機票，不料預定回台灣當天的班機因為天候因素而取消，延遲2天後航空公司才加開班機，也因此額外支出滯留兩天的住宿費1,500元、2,500元及交通費750元。

只是班機仍然因為天候不佳而停飛，保戶在機場人員協助下轉求助國軍協助，順利搭乘軍機返回台灣，而保戶又支出了前往軍用停車場的交通費500元以及軍機搭乘費用2,000元。

由於保戶在刷卡購買機票時，發卡銀行贈送了產險公司的旅遊平安險（包含旅遊不便險），返台後便向產險公司申請本次旅遊中因飛機延誤所造成的損害（即住宿費共4,000元、交通費1,250元及軍機搭乘費2,000元），但是卻被產險公司以不符合契約約定為由，無法給付保險金。

產險公司表示，依旅遊不便險的約定，被保險人（即持卡人）在保險期間內，以有效的承保信用卡支付各被保險人之航空機票全部票款或百分之八十以上之團費，於保障期間內保險公司在本契約所約定之保險金額內，賠償各該被保險人於該次旅遊期間所生之費用。

可是保戶刷卡購買外島自由行的行程共7,500元，裡面雖包含外島來回機票，但保戶有就回程機票部分的2,000元辦理退刷，因此在機票刷退後，將無法享有旅平險的保障，所以認定保戶請求的費用不符合旅遊不便險的承保範圍，無法理賠。

延伸閱讀

►一張表看懂8家產險理賠免證明　班機延誤2小時開始給付保險金

►1年上網買旅平險創最高27次　產壽險出猛招提高理賠投保範圍搶客

►網路投保熱門3險種3招盡享優惠　利變年金、旅平、汽機車險

►玩郵輪買錯旅平險只賠搭飛機　遊覽VS大眾運輸交通工具

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關鍵字：航班,取消,刷退,回程,機票,班機延誤,拒賠,旅遊不便險,旅遊平安險,產險

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