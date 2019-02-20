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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

老翁以為從保單領錢不用還　雙眼失明申請理賠才知欠款失效

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眼睛，盲目，盲。（圖／達志影像／示意圖）

▲眼睛失明示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

保戶誤解業務員說詞，以為可以從自己保單領一些錢出來用而無須還款，導致雙眼失明欲申請保險金時，卻遭保險公司告知欠款導致保單失效，因此無法獲得理賠。

這一名保戶20多年前向保險公司投保終身壽險，期滿後因雙眼不適就醫，經診斷為視網膜萎縮及白內障，已符合契約條款約定的「永久完全喪失兩眼視力者」全殘廢程度，故向保險公司申請給付失能殘廢保險金。

然而壽險公司卻表示保戶曾以此保險契約申辦保單貸款，而且由於未償還的貸款本息在就醫的多年前就已經超過責任準備金，所以該保險契約早已停效。

保戶得知後承認自己確實曾經辦理過保單貸款，但聲稱當時是保險公司業務人員告知可以從保單領一些錢出來使用，並不知道這就是保單貸款，直到向保險公司申請理賠才知道契約已經失效。

保戶並強調自己從未收到保險公司寄發的繳款通知或停效通知，因此請求確認保險契約關係存在及依保單契約給付保險金。

壽險公司則表示，這件保險契約條款已約定「未償還的保單貸款本息超過責任準備金時，契約效力即行停止」，經查保戶未償還的保單貸款本息合計在保戶因為眼疾就醫的9年前，便已經超過責任準備金，故保險契約在當時就已經停效，並且於停效2年後失效。

壽險公司並強調，由於保戶已錯過可以請求保險公司恢復契約效力的2年時間，保險公司依約是無法復效及理賠保險金。但對於保戶聲稱沒有收到催繳保費、停效的通知，壽險公司則未正面回應，保戶因此決定向金融消費評議中心提出申訴。

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