黃金單身漢謝安：短訊被分手　台灣長大最年輕數字王國CEO　

▲數字王國行政總裁兼執行董事謝安。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

華人圈的黃金單身漢、數字王國的行政總裁兼執行董事謝安，今天透露說2個月才被發短訊被分手，希望有機會能結識到可以一起共築家庭的人生伴侶。

有一說是來自台灣的謝安讓過度擴張、瀕臨破產的數字王國起死為生，而他現今擔任行政總裁CEO兼執行董事，今天晚上出席李紀珠擔任理事長的台灣玉山科技協會春酒晚宴，再度讓大家注意到其發展VR市場、虛擬人科技。

在馬來西亞出生的謝安，接受ETtoday記者採訪時說到自己是新北市人，4歲來到台灣，於永和國小、南山高中畢業後到北大繼續求學。記者詢問繼完成華人圈巨星鄧麗君、梅艷芳的虛擬人影像，近期是否還會有新計畫，但他身旁公關人員則以上市公司不宜公開討論業務婉拒。

不過，謝安反而願聊聊自己的感情世界，透露前2個月才被女友發短訊分手，現在單身。記者續問有什麼擇偶條件？謝安倒是有些靦腆地說，先認識新朋友就好，歡迎大家介紹。

▼數字王國行政總裁CEO兼執行董事謝安。（圖／ETtoday資料照）

國人較熟悉數字王國的作品中，為2013年完成一代歌后鄧麗君的虛擬人影像，並在2016年宣布與梅艷芳家屬合作，獨家以3D虛擬人技術，製作梅艷芳小姐的新肖像，讓全世界的觀眾日後能於演唱會、廣告、電影及其他影視作品，一睹昔日巨星的魅力。

▼2013年完成鄧麗君虛擬人影像時，謝安是數字王國執行長。（圖／虛擬人鄧麗君音樂奇幻SHOW）

謝安生於馬來西亞、在台灣長大，到北京念書，在北大法律系畢業並獲有法學院碩士。23歲在香港投資銀行巴克萊銀行當分析師，25歲被香港天行集團網羅擔任董事長總經理。天行是收購「數字王國」的奧亮集團財務顧問，2012年，奧亮集團大膽決定，派當時只有27歲的謝安到洛杉磯，負責破產整頓，由於他亮麗的表現，於2014年升任為數字王國行政總裁（CEO）兼執行董事。

謝安說提到與理事長李紀珠相識，主要是因為有共同朋友立委陳學聖、前立委謝國樑，而因緣際會認識台灣玉山科技協會，當一接到李邀請出席春酒晚會就很爽快接受，表示非常樂意分享目前的AR虛擬科技給台灣的觀眾。

去年9月16財經主持名人謝金河便曾於《財訊》表述，9月14日數字王國代號00547，發行243.11億股，股價收盤0.102港元，最低跌至0.09港元，對照當年謝安從宏達電請來AR、VR主力的周永明時，股價最高到3.03港元，而周永明個人也持有25.7億股。但15年虧1.56億港元，16年再虧4.79億港元，2017年又虧5.24億港元。