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失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

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▲▼公勝保經在春節前後的上班日，出現排隊趕買失能險的送件人潮。（圖／公勝保經提供）

▲公勝保經在春節前後的上班日，出現排隊趕買失能險的送件人潮。（圖／公勝保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

失能扶助險今年元旦起一波波的變革效應及承保審查從嚴驅使，從多家保險公司業務通路收到進件熱度及保費收入大幅成長，可窺知民眾提早購買失能險的意願反而大幅提高。

多家人壽公司的失能扶助險從去年12月下旬即傳出，有的要停售舊保單改新保單，有的取消免體檢優惠核保條件，有的還取消保證給付的保障項目以降低理賠成本等，而在今年元旦陸續發布消息確認之後，更是讓這一波失能險變革效應熱度持續延燒。

從國泰人壽統計相關數據來看，其失能扶助險近三個月（去年10~12月）合計新契約件數約8.4萬件、保費收入約25.7億元，與去年同期約1.8萬件、保費收入3.7億元相比，大幅成長5倍，保費收入更是達7倍。

▼失能險的生活扶助保險金相關理賠條件與保證給付期等條款定義。（圖／記者李蕙璇繪製）▲▼失能險的生活扶助保險金相關理賠條件與保證給付期等條款定義。（圖／記者李蕙璇繪製）

而公勝保險經紀人公司則表示，在過年前最後一天、新春開工上班第一天，業務通路據點都是出現排隊報件購買失能險的排隊人潮，顯見這次多家壽險公司更改失能險保單多項承保規定及理賠保障項目的效應頗大。以公勝保經銷售出去的失能險去年12月的業績，相較11月金額就成長136% ，而今年1月雖小有下滑7.8%，但相對於去年11月仍是成長118%。

全球人壽也統計其去年11月到今年1月的失能扶助險投保件數，成長比例相較去年同期達68%。

壽險界資深主管表示，過去一年來失能扶助險的成長因素，除了受到主管機關金管會保險局鼓勵釋出誘因、因應長壽社會發揮保險功能之外，還有保險公司不斷推出新商品及媒體報導推廣，都讓民眾愈來愈能關注提早規劃生活中可能遇見風險的預備防護方案。

▼台灣人壽說明失能險與長照險的保費差異。（圖／記者李蕙璇繪製）▲▼台灣人壽說明失能險與長照險的保費差異。（圖／記者李蕙璇攝）

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