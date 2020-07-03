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力挺紓困振興　南山人壽7500名認證志工上線協助客戶

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▲南山人壽客服櫃檯人員位居第一線，提供保戶專業服務。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽業務員提供保戶紓困方案諮詢服務。（圖／南山人壽提供）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情，致餐飲旅遊業衝擊大，政府祭出多種紓困方案。南山人壽組成「南山紓困國家隊志工」，主動響應紓困方案，盼能多方協助客戶揮別疫情陰霾。

南山人壽表示，在經濟部及4大保險公會號召下，5月初南山就響應政策加入紓困國家隊，提供保戶紓困方案諮詢服務，透過視訊、數位、實體等方式，同步舉辦紓困政策宣導及訓練，截至6月5日為止，已有逾1萬6000名業務員接受訓練，完成訓練認證的業務員更高達7512人。

此外，南山人壽指出，自5月25日起也在5大地區客服櫃台（中山、板橋、中壢、台中及高雄）設立紓困政策諮詢專區，由完成認證的「南山紓困國家隊志工」提供駐點諮詢服務，至6月12日為止，短短3週已有440人次投入櫃台駐點與到府諮詢服務，為民眾提供更周延的協助。

「南山紓困國家隊志工」駐點服務，民眾最常詢問政府各項方案、適用資格與申請流程，其中，又以個人紓困方案為大宗；也有經濟困難欲申請保單貸款的民眾，「南山紓困國家隊志工」也主動告知符合資格者可先申請勞動部紓困貸款（已截止申請），再視情形考慮是否需申請保單貸款。

南山人壽引導民眾了解政府目前相關人才培訓方案；也有客戶來電詢問企業貸款相關事宜，南山志工也親赴銀行詢問相關細節，再正確回覆客戶。

除了服務民眾紓困解惑，南山人壽為振興國內經濟及考量疫情影響，下半年的業務活動及會議，將結合國內旅遊規劃，響應政府振興消費政策。內勤員工年度旅遊部分，也鼓勵採國內旅遊方案；累計內外勤合計約有3萬人次，旅遊預算估計突破1億元，以具體行動力挺台灣觀光與經濟。

 
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