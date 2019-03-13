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保險業升遷比快　MA3年升協理、8年副總一級主管

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▲▼中國人壽企業總部。（圖／記者湯興漢攝）

▲中國人壽企業總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者李蕙璇／台北報導

金融保險業多家壽險公司陸續招募MA內勤儲備幹部，經過培訓後約便可直接掛主任、經理等主管職做起，約3~5年可升至協理，表現更佳者甚至8~10年更晉升到副總級以上，頗受財經、精算等科系學生青睞。

資深保險主管表示，MA是Management Associate 的縮寫，即內勤儲備主管，多招募碩士畢業等青年學子，而各家多喊出年薪上看百萬，會依其經驗及工作表現在薪酬上有所差異。而經錄取完成培訓者，便可以直接擔任主管，依各公司組織架構設計，有的是從主任做起，有的是經理。

而這群MA的晉升速度也會相對其他職缺者快速，尤其是工作表現優異者、受到高層青睞者，快者2~3年便可升為協理，而一般年資累積約3~5年者也多可升為協理，而8~10年則可晉升到副總等以上高層核心圈，年薪數百萬~千萬元皆有。

以今年多家壽險公司招募MA來說，新光金控相關子公司便欲培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英，年薪上看百萬。中國人壽也就MA、數據分析、程式設計、商品精算、行銷企劃、通路管理、售後服務、資訊人員及業務員等合計徵才2,500名。

全球人壽人資長陳幸琦則表示，其MA計劃為期18個月，正式加入後1個月將協助MA透過公司基礎培訓課程建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品；而接下來的17個月將輪調各部門工作、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董總、高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議。最後第18個月，將彙整18個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

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關鍵字：保險業,升遷,MA,協理,副總,一級主管,新光,中國,全球,壽險,人壽

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